Угода, яка не відбулася: як гучна сварка Зеленського і Трампа поставила крапку в мирній ініціативі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.

Трамп особисто зустрів Зеленського на ґанку Білого дому і привітав його. Перед розмовою український лідер показав Трампу фото з українськими бранцями, з яких знущаються росіяни, а також наголосив на тому, що Росія є справжнім агресором у цій війні.

ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про зустріч двох президентів.

Попередня зустріч із сенаторами

Перш ніж відвідати Білий дім, Зеленський зустрівся з сенаторами США. Зустріч відбулася в одному з готелів і проходила без участі журналістів.

В офіційному Telegram-каналі українського президента повідомили, що головними темами перемовин було продовження військової допомоги США нашій державі та відповідні законодавчі ініціативи, зусилля для досягнення справедливого й міцного миру та важливість надійних гарантій безпеки.

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“Пишаємося тим, що маємо таких стратегічних партнерів і друзів, як Сполучені Штати Америки. Дякуємо за незмінну двопалатну та двопартійну підтримку України впродовж усіх трьох років повномасштабної російської агресії”, – наголосив Володимир Зеленський.

Гарантії безпеки для України

Головною метою зустрічі Зеленського та Трампа у Вашингтоні було підписання угоди між Україною і США про корисні копалини. Але напередодні журналісти The Economist із посиланням на джерела в уряді писали, що президент України Володимир Зеленський не підпише угоду зі США, якщо в ній не будуть прописані надійні гарантії безпеки.

Під час зустрічі з Зеленським Трамп заявив, що не хоче говорити про гарантії безпеки, поки не буде укладена угода про надра між Україною та США. За його словами, проблеми безпеки – це "всього 2% проблеми".

Американський лідер додав, що він з багатьма обговорював питання безпеки України, і це триває. Він додав, що, мовляв, якби була "схожа угода, то війна б не почалася".

Володимир Зеленський додав, що США від початку повномасштабної війни були партнером України, та висловив сподівання, що це не зміниться.

"Україна не повернеться до бойових дій"

Вже під час зустрічі з Зеленським в Овальному кабінеті Трамп, коментуючи угоду про корисні копалини, заявив, що це "дуже справедлива угода" з Україною і "велике зобов’язання" з боку США.

Також він додав, що Україна не повернеться до бойових дій.

Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що якщо Трамп зможе принести мир в Україну, то його вплив і значення в історії будуть порівняні з такими постатями, як Джордж Вашингтон.

Позиція щодо Росії

Але спілкування лідерів двох держав перед телекамерами поступово почало переростати в палку суперечку, а коли до розмови доєднався віцепрезидент Джей Ді Венс, розмова перетворилася на справжню сварку.

Володимир Зеленський нагадав, як Росія порушувала умови перемир’я під час першого президентського терміну чинного господаря Білого дому.

За словами українського лідера, для тривалого миру недостатньо досягнути домовленості про припинення вогню.

Як зауважив Зеленський, Путін порушував його 25 разів, і підкреслив, що це було й під час каденції Трампа.

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Зі свого боку Трамп заявив: "Я за Америку. І за мир. Бачите, ця ненависть, мені дуже важко укласти угоду. Одна та інша сторона не дуже люблять свого супротивника... Я за мир, я з Європою в союзницьких стосунках, але якщо посилювати напруженість, то не буде виходу", – заявив президент США.

Спілкуючись із журналістами, Трамп додав, що він "посередині".

Бурхлива розмова в прямому етері

Джей Ді Венс зі свого боку заявив, що "раніше був президент, який говорив проти Путіна, а той потім вдерся до України та зруйнував її велику частину".

Президент Зеленський зауважив, що Путін справді окупував велику частину України, і все це почалося ще 2014 року.

"Я кажу за дипломатію, що не дала зупинити руйнацію вашої країни. З усією повагою, ми маємо тут американських медійників. Тепер ви маєте брак людей, чоловіків", – відповів Зеленському Венс.

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"Ви ще не побували в Україні. Приїздіть і побачите, чи маємо", – сказав Зеленський.

Венс заявив, що "він знає, що діється з українським народом", і звернув увагу на "проблему з набором людей до війська". На це Зеленський зауважив, що хоча США далеко від РФ, проте може це відчути.

За свого віцепрезидента заступився Дональд Трамп, який заявив, що Зеленський не має права вказувати, "що ми відчуватимемо", і різко відповів, що "ви не маєте нам права диктувати".

Дональд Трамп заявив Володимиру Зеленському що, мовляв, "він виявляє неповагу до США, це не дуже добре з його боку".

Згодом Венс втрутився у розмову і заявив Зеленському, що "він не може їм вказувати, що робити".

Окрім того, під час суперечки лунали заяви про надання Україні американського озброєння, закінчення війни за три дні.

Наприкінці Трамп додав, що, мовляв, "якщо припинять стріляти – припинять вмирати люди", і вкотре звинуватив Байдена у війні Росії проти України.

Після суперечки з українським лідером Трамп заявив, що це "було чудовим шоу".

"Я думаю, ми вже достатньо побачили. А ви що думаєте? Це буде чудове телешоу, скажу я вам", – заявив Трамп після суперечки з Зеленським.

Угода з Путіним

Трамп вважає, що Володимир Зеленський відчуває "страшенну ненависть" до російського диктатора Володимира Путіна.

"Ви бачите, яку ненависть він відчуває до путіна. Мені дуже важко укласти угоду з такою ненавистю. У нього страшенна ненависть", – сказав Трамп.

"Зеленський неготовий до миру"?

Після розмови на підвищених тонах журналістів попросили залишити приміщення, а українська та американська делегації пішли на розмову без преси.

Проте за кілька хвилин президент Трамп на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social повідомив, що Володимир Зеленський може "повернутися, коли буде готовий до миру".

"Я визначив, що Зеленський неготовий до миру, якщо в ньому бере участь Америка, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу в наших переговорах. Я не хочу переваги, я хочу миру. Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки в їхньому шанованому Овальному кабінеті", – заявив Трамп.

За інформацією Reuters, Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім. Також була скасована спільна пресконференція із Трампом.

Угода між Україною та США також не була підписана.

Що пишуть західні ЗМІ

Видання The Telegraph пише, що напруженість під час зустрічі між двома президентами зросла після того, як віцепрезидент Джей Ді Венс запитав у Зеленського: “Ви хоч раз сказали дякую?”.

Сам Трамп заявив, що президент України “грає з Третьою світовою війною”.

Кореспондент The New York Times Пітер Бейкер також висловив свою думку та зазначив, що ще жоден американський президент не дозволяв собі так повчати лідера союзної держави, особливо під час війни.

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"Ще ніколи американський президент так не повчав лідера країни-союзника, не кажучи про лідера країни, яка воює. Я висвітлював роботу Білого дому від 1996 року. За весь цей час в Овальному кабінеті такого не відбувалося в присутності камер", – підсумував Бейкер.

Журналіст Sky News Марк Стоун зазначив, що сварка виявилася руйнівною для планів на цей день.

Все сталося у Східній кімнаті Білого дому. Ми стояли в черзі, готові увійти туди на церемонію підписання. Там стояли столи, лежали ручки. Все було готове до підписання угоди, а за цим мала бути пресконференція", – розповів журналіст.

Він додав, що після суперечки між Зеленським і Трампом, показаної на телебаченні, "все, схоже, розвалилося".

Реакція світових лідерів

Своєю чергою європейські партнери України одностайно висловлюють солідарність з українським народом і президентом Зеленським.

“Шановний президенте Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самі”, – написав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Після розмови Трампа з Зеленським президент Франції Емманюель Макрон нагадав, що саме Росія є агресором, а очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримала українців дописом українською мовою.

"Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним. Ви ніколи не будете самотнім, дорогий президенте. Ми продовжимо працювати з вами заради справедливого і сталого миру", – написала вона.

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також висловив свою підтримку Україні та зауважив, що "ми ніколи не повинні плутати агресора й жертву в цій страшній війні".

"Американські гірки"

Український політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень Володимир Фесенко називає зустріч Трампа й Зеленського "американськими гірками". За його словами, зустріч у Білому домі розпочиналася дуже добре, а згодом усе закінчилося гучно-конфліктно.

"Це вже не просто "американські гірки", це – криза, і в стосунках між Зеленським і Трампом, і на міждержавному рівні. Чогось подібного я очікував під час майбутніх мирних переговорів, але сталося набагато раніше", – написав він у соцмережі.

За його словами, така розмова була неминучою, тому зараз варто думати про наслідки та про те, як мінімізувати негативний вплив сьогоднішніх подій з боку США.

"З високою ймовірністю на певний час можна закрити тему мирних переговорів", – додав експерт.

Нагадаємо, у Вашингтоні Зеленський закликав Трампа не йти на компроміси з убивцею.

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