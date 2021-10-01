Затримання Саакашвілі в Грузії: що відомо про гучне повернення експрезидента на батьківщину через 8 років

Затримання Саакашвілі в Грузії: що відомо про гучне повернення експрезидента на батьківщину через 8 років

Приїзд колишнього глави держави напередодні місцевих виборів чинна влада Грузії вважає спробою дестабілізувати ситуацію в країні.

Увечері у п’ятницю, 1 жовтня, грузинські правоохоронці затримали колишнього президента Грузії та голову Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі.

ТСН.ua зібрав всю відому на тепер інформацію про обставини та причини цього затримання.

Чому Саакашвілі поїхав до Грузії

Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі не був на батьківщині останні вісім років. Його теперішній приїзд зумовлений проведенням у суботу, 2 жовтня, виборів до місцевих органів влади. Участь у виборах бере партія колишнього грузинського президента "Єдиний національний рух".

Незадовго до поїздки Міхеіл Саакашвілі заявив, що приїде до Грузії не заради власних амбіцій. Своє рішення він пояснив тим, що "хоче захищати волевиявлення громадян" і "разом взяти участь у порятунку" країни.

“Усі повинні піти на вибори й проголосувати, зафіксувати свою позицію. Після того, як закриються дільниці, ми повинні вийти в центри наших міст, сіл і разом захистити завойовану перемогу", — заявив колишній президент.

Напередодні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента країни, що після повернення на рідну землю він потрапить до в’язниці. Він також заявив, що приїзд Саакашвілі, який заплановано на день виборів, 2 жовтня, має на меті створити дестабілізацію в країні.

За що було засуджено Саакашвілі

У Грузії заочними вироками суду колишнього президента засуджено до тюремного ув’язнення.

Тбіліський міський суд визнав Саакашвілі винним за статтею "зловживання службовими повноваженнями". За версією слідства, Міхеіл Саакашвілі незаконно пообіцяв тодішньому керівнику Департаменту конституційної безпеки (ДКБ) Дате Ахалая, що помилує засуджених за вбивство Сандро Гиргвліані, а потім в обхід Комісії з помилування помилував Геронтия Аланія, Михайла Бібілурідзе, Автанділа Апциаурі і Олександра Гачава, створивши правовий важіль для умовно-дострокового звільнення засуджених. За це його засуджено до позбавлення волі терміном на 3 роки.

Згодом той же міський суд Тбілісі визнав експрезидента Грузії винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі. Рішенням суду Саакашвілі покарано шістьма роками позбавлення волі та правом обіймати певні посади на строк понад два роки.

Як відбувалося затримання і чи випустять експрезидента

Вранці 1 жовтня Саакашвілі оприлюднив у соцмережі Facebook відео, в якому повідомив, що прибув до грузинського міста Батумі. Він закликав своїх прихильників прийти на вибори, зробити свій вибір, щоб змінити владу в країні.

Згодом, незадовго до арешту політик записав ще одне звернення, в якому запевнив, що “нічого не боїться”.

“З великою ймовірністю зараз мене затримають в Тбілісі, але я хочу сказати, щоб ви нічого не боялися. Ідіть завтра на вибори, проголосуйте і третього числа разом відсвяткуємо перемогу. Я тримаюся міцно. Я приїхав, щоб допомогти вам. Іншого виходу у нас не було. Я не боюся нічого, не бійтеся і ви ", - йдеться у цьому зверненні.

Про затримання Саакашвілі, весь маршрут якого на території країни відстежували грузинські спецслужби, повідомив увечері 1 жовтня на брифінгу прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі. Він не розголошував подробиць затримання, а лише висловив подяку главі МВС Вахтангу Гомелаурі і керівнику СДБ Григолу Лілуашвілі.

Гарібашвілі також сказав, що "було вибрано такий час і місце, щоб чинники, які перешкоджали б затриманню, були мінімальні".

За інформацією місцевих ЗМІ, Саакашвілі затримали в одній з квартир на проспекті Гурамішвілі в Тбілісі.

Згодом з’явилося відео місцевого телеканалу, на якому Міхеїла Саакашвілі уже арештували і доставили до пенітенціарної установи у передмісті Тбілісі.

Адвокат Саакашвілі Бека Басилая підтвердив затримання політика і назвав його політично мотивованим.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі категорично заперечила можливість помилування та звільнення Саакашвілі з-під варти. "Моя відповідь проста та остаточна: ні та ніколи", - заявила вона на брифінгу з цього приводу, який транслювався у Facebook.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, перебуваючи в слідчому ізоляторі, Міхеіл Саакашвілі оголосив голодування.

Реакція на затримання Саакашвілі в Україні

Як повідомив того ж вечора речник глави держави Сергій Нікіфоров, президент України Володимир Зеленський занепокоєний затриманням у Грузії голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі.

“Уважно стежимо за повідомленнями про затримання голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі. Президент Володимир Зеленський занепокоєний такими новинами і тоном заяв, що лунають в Грузії щодо можливого розвитку ситуації”, - написав він на своїй Facebook-сторінці.

Тим часом до МЗС України викликали посла Грузії для пояснень з приводу затримання Саакашвілі.

“Бачимо інформацію в ЗМІ про затримання громадянина України Міхеіла Саакашвілі в Грузії. До Міністерства закордонних справ запрошено керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави та обставини такого затримання”, - написав у своєму Twitter речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.

Любовний трикутник

Після затримання Саакашвілі народна депутатка "Слуги народу" Ліза Ясько опублікувала відео, на якому політики говорять про свої почуття одне до одного.

“Любов та Боротьба за свою Державу - це найблагородніша справа! І Я підтримую його боротьбу. Бо тільки справжні борці з таким великим серцем та любов‘ю до своєї держави можуть змінювати світ! Тільки такі, як Міша, готові ризикувати за свою Батьківщину. Я його повністю підтримую. Бо вчинила б так само за Україну”, - написала народна депутатка, затегавши у пості МЗС України, посольство Грузії та особисто президента України Володимира Зеленського.

Тим часом дружина Саакашвілі (чи вже офіційно колишня дружина – невідомо) Сандра Рулофс на своїй сторінці у Facebook про нове кохання свого чоловіка не коментує. Ще 19 вересня вона виставила фотографії зі спільного із Саакашвілі відпочинку в Греції.

А 1 жовтня Сандра перепостила відеозвернення Саакашвілі перед його затриманням і написала:

"Він виконав обіцянку! Приїхали безпечно, проїхалися всією країною, щоб ми знали, що плануємо робити і з усім цим, чітко показали справжнє обличчя уряду і системи. Завтра ви оціните його героїчну та геніальну поведінку - на кожному референдумі! Міша переможець!", - зазначила Сандра. Цей пост опублікований приблизно в той же час, що й Ліза Ясько виклала відеозізнання в коханні.

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