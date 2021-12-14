Гучний вирок: у Данії колишню міністерку засудили через суперечливу політику щодо біженців

Стойберг відома своїми жорсткими поглядами щодо міграції.

У Данії колишню міністерку у справах іміграції Інгер Стойберг засудили до двох місяців за ґратами.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 14 грудня.

Ультраправа Інгер Стойберг відома своїми жорсткими поглядами на питання міграції. У 2016 році під час перебування на посаді вона розпорядилася розділяти пари прохачів притулку: якщо у такій парі є неповнолітня дружина. Політикиня тоді наголошувала, що в такий спосіб хоче захистити дівчат і викоренити так звані "дитячі шлюби".

За цим рішенням до різних притулків потрапило 23 пари мігрантів, які були переважно із Сирії. Дехто з них подав скаргу до омбудсмена. Комісія, що розслідувала випадок, дійшла висновку: рішення міністерки було незаконним і порушувало права людини.

У Данії колишню міністерку у справах іміграції засудили до двох місяців за ґратами | Новини світу

Ексміністерку засудили до 60 днів тюрми. Вирок оскаржити не можна. Стойберг каже, що збирається прийняти покарання "з високо піднятою головою".

Як повідомлялося, премʼєр-міністрерка Фінляндії Санна Марін перепросила за перебування в нічному клубі. Втім, вона мала уникати всіх контактів, бо контактувала з COVID-хворими. Про похід Марін до нічного клубу стало відомо із жовтої преси. У ЗМІ з'явилися фото. Журналісти пишуть, що прем'єрка була в клубі до четвертої ранку.

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