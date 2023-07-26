Гуманітарний комітет Верховної Ради не підтримав відставку міністра Ткаченка

Гуманітарний комітет не підтримав відставку Олександра Ткаченка з посади міністра.

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики не підтримав відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики.

Про це йдеться у повідомленні профільного парламентського комітету.

"Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики більшістю голосів не підтримав відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка", – йдеться у повідомленні.

Питання про відставку міністра розглядатиметься шляхом голосування у Верховній Раді.

Нагадаємо, 20 липня президент України Володимир Зеленський запропонував очільникові уряду Денису Шмигалю розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Пізніше Олександр Ткаченко заявив, що подав заяву про відставку.

"Приніс сьогодні ввечері Прем’єру заяву про відставку, через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Лише потім здивувався заяві Президента щодо цього ж питання", - написав він у соцмережах.

Заяву про звільнення міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка розглянуть на найближчому пленарному засіданні.

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