Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Гуманітарний комітет Верховної Ради не підтримав відставку міністра Ткаченка

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
284
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Гуманітарний комітет Верховної Ради не підтримав відставку міністра Ткаченка

Гуманітарний комітет ВР не підтримав відставку міністра Ткаченка. / Фото: УНІАН

Гуманітарний комітет не підтримав відставку Олександра Ткаченка з посади міністра.

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики не підтримав відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики.   

Про це йдеться у повідомленні профільного парламентського комітету.

"Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики більшістю голосів не підтримав відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка", – йдеться у повідомленні.

Питання про відставку міністра розглядатиметься шляхом голосування у Верховній Раді.

Нагадаємо, 20 липня президент України Володимир Зеленський запропонував очільникові уряду Денису Шмигалю розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Пізніше Олександр Ткаченко заявив, що подав заяву про відставку.

"Приніс сьогодні ввечері Прем’єру заяву про відставку, через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Лише потім здивувався заяві Президента щодо цього ж питання", - написав він у соцмережах.

Заяву про звільнення міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка розглянуть на найближчому пленарному засіданні.

Читайте також:

Олександр Ткаченко подав заяву про відставку

Олександр Ткаченко подав заяву про відставку

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
284
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація