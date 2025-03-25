ГУР: Росія спрогнозувала 15 сценаріїв військових конфліктів – коли хоче закінчити війну в Україні

За інформацією ГУР, Росія спрогнозувала 15 сценаріїв можливих військових конфліктів до 2045 року, з яких шість стосуються Північної Європи.

Росія спрогнозувала 15 сценаріїв можливих військових конфліктів до 2045 року.

Про це заявив заступник очільника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький, передає "Укрінформ".

За його даними, із 15 можливих сценаріїв військових конфліктів шість пов'язані із Північною Європою.

"Північна Європа розуміє, розуміють країни Балтії. Розуміє Польща. Щодо Польщі тільки чотири сценарії можливого військового конфлікту. Польща наразі розуміє, що це – безпосередньо загроза", – каже представник ГУР.

Генерал додав, що раніше в РФ було складено прогноз на період від 2026-го до 2035 року з перспективою до 2045 року. Росіяни чітко окреслили чотири сценарії.

Перший – це абсолютне лідерство США.

Другий – це наростальна роль Китаю.

Третій – це багатополярний світ, де рф вбачає себе як великого гравця.

Четвертий – це регіоналізація.

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На думку Скібіцького, дедалі більше ситуація у світі стає схожою на четвертий сценарій.

Представник ГУР повідомив, що РФ у цих документах чітко визначила — "українське питання" має бути завершене до 2026 року.

"Вони ґрунтуються на тих сценарних аналізах і на тому прогнозі. Бо якщо війна продовжиться ще 5-10 років, РФ ніколи не зможе наздогнати і стати на один рівень зі США і Китаєм. Вона назавжди залишиться регіональним гравцем на нашому цьому східноєвропейському рівні", – заявив Скібіцький.

Окремо представник ГУР зауважив, що агресія проти України, по суті, триває навіть не від 2014 року, а почалася одразу після розпаду Радянського Союзу.

"Ви всі пам’ятаєте Крим, Тузлу й інші питання... І роль нашої держави саме в усвідомленні і нових підходах до організації європейської системи безпеки, по суті, вона неоціненна", – підсумував генерал Вадим Скібіцький.

Раніше у ГУР попередили, що Кремль збирається посилити інформаційно-психологічні атаки проти України.

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