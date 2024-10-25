Гутерреш руйнує все, що залишалось від репутації ООН: в Офісі президента зробили жорстку заяву

За словами Подоляка, ООН не існує як реальна політична сила, це – лише великий "піар-майданчик".

Позиція генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, який днями відвідав саміт БРІКС у Росії і відзначився потисканням руки кремлівського диктатора Путіна, "фантастично руйнує все, що ще залишалося від репутації ООН".

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі "1+1" в рамках телемарафону "Єдині новини".

"ООН не існує як організація, яка може мати впливи. Сьогодні ООН існує як організація, в якій ви можете зробити фантастичну корупційну кар'єру. Все. Вона не вирішує жодних питань. Єдина користь від неї і чому Україна цим користується, тому що це майданчик, на якому присутні 160 плюс країни, залежно від того, чи це Генасамблея, чи це Рада безпеки, на якій ви можете висловити свою позицію достатньо жорстко, і її можуть підтримати", – заявив Подоляк.

Він додав, що такі кроки на платформі ООН є результативними, адже мають юридичний складник, тобто може бути впроваджена процедура голосування, за результатами якого підписується документ – резолюція, яка має юридичну силу в межах міжнародного права.

"Це єдине, це піар-майданчик, не більше того", – наголосив радник голови ОПУ.

За словами Подоляка, особиста позиція Гутерреша "фантастично руйнує все, що залишалося від репутації ООН".

"Тобто людина не приїздить на Саміт миру, на якому 100 країн і де чітко юридично зафіксовано, що захід проводиться на підставі міжнародного права та статутних документів організації, яку ти очолюєш. Але ти приїздиш на саміт організації, якої не існує, тобто БРІКС. І ти зустрічаєшся відповідно з людиною, яка сьогодні руйнує міжнародне право. Ба більше, ти сам на цьому саміті в Казані говориш: "Ми, безумовно, за припинення війни, але на основі міжнародного права і статутних документів ООН". Так у тебе ж питання, у тебе 4-5 стаття. От сидить порушник, зупинись, виклич своїх представників, скажи, давайте ми йому ноту протесту просто тут заявимо. І тоді це була б позиція, яка відновила б репутацію", – зазначив радник голови ОП.

Він також повідомив, що у п'ятницю, 25 жовтня, рішенням Міжнародного кримінального суду до країн-підписантів Римського статуту подано заяву, щоб вони відпрацювали реакцію на дії Монголії, яка не затримала кримінального суб'єкта Путіна.

"Це дуже важливо, до речі, щоб ми розуміли, що це все процедурні речі, які матимуть суттєві наслідки. Тому не все так просто, і для Путіна також не все так просто. Хоча ця людина, вона не є адекватною, тому їй там байдуже", – зазначив Подоляк.

Подоляк про корупцію у МСЕК і прокуратурі, генсека ООН та два інструменти Росії для ведення війни

Нагадаємо, очільник МЗС Литви відреагував на зустріч Гутерреша з Путіним на саміті БРІКС. Ґабріелюс Ландсберґіс натякнув, що дії генсека ООН – це фактично кінець організації, яку він очолює.

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