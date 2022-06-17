"Ґвалтуй на благо, убивай, щоб потрапити в рай?": Подоляк прокоментував пояснення війни від Путіна

"Ґвалтуй на благо, убивай, щоб потрапити в рай?": Подоляк прокоментував пояснення війни від Путіна

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що його вторгнення до України стало "рятувальним колом для Заходу".

Зауважимо, російський диктор на економічному форумі 17 червня заявив, що розв’язана ним війна стала рятувальним колом для Заходу, адже вони змогли звалити на Росію свої прорахунки в економіці.

Свій коментар щодо цієї заяви Подоляк опублікував у Мережі.

"Нове пояснення людожерської війни від Путіна. Нападаєш на Україну, стираєш цілі міста, вчиняєш масові страти, перетворюєш Росію на середньовіччя, а потім називаєш це… "рятівним колом для Заходу"? Ґвалтуй на благо, убивай, щоб потрапити в рай? І хто має в це повірити, крім Z-табору?" – йдеться у повідомленні радника голови ОП.

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Нагадаємо, Путін також вкотре спробував виправдати свою війну проти України, заявивши, що "бойові дії – завжди трагедія, але це вимушені дії".

Зауважимо, що за останніми даними ООН, від розв’язаної Росією війни загинули та зазнали поранень понад 10 тис. цивільних.Серед загиблих понад 280 – діти.

До Зеленського, який в майці і кросівках за 50$, їде весь світ, а до Путіна тільки Талібан

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