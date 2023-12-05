"Гвардія небайдужих": Зеленський привітав українців з днем волонтера (фото)

Глава держави зазначив, що волонтери – це фактично ще один рід українських військ.
Президент України Володимир Зеленський висловив подяку волонтерам з нагоди Міжнародного дня волонтера 5 грудня.
Про це йдеться в дописі глави держави в Мережі.
"Сьогодні відзначаємо Міжнародний день волонтера. Символічно, що напередодні Дня Збройних Сил України. Бо українські волонтери – це фактично ще один рід наших військ, іще одна наша сила", – зазначив Зеленський.
Він також назвав волонтерів "гвардією небайдужих" та "армією активних українців".
"Дякую вам! Слава нашим волонтерам! Слава всім, хто наближає перемогу!" – наголосив президент.
До свого допису Зеленський додав низку фото з діяльністю волонтерів під час повномасштабної війни.
До слова, водночас журналісти зняли на відео, як у Києві працівники прокуратури святкували професійне свято. Так, Біля Офісу генпрокурора та міської прокуратури зафіксували багато людей з пакетами і подарунками.
Читайте також: