"Гвардія небайдужих": Зеленський привітав українців з днем волонтера (фото)

Глава держави зазначив, що волонтери – це фактично ще один рід українських військ.

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку волонтерам з нагоди Міжнародного дня волонтера 5 грудня.

Про це йдеться в дописі глави держави в Мережі.

"Сьогодні відзначаємо Міжнародний день волонтера. Символічно, що напередодні Дня Збройних Сил України. Бо українські волонтери – це фактично ще один рід наших військ, іще одна наша сила", – зазначив Зеленський.

Він також назвав волонтерів "гвардією небайдужих" та "армією активних українців".

"Дякую вам! Слава нашим волонтерам! Слава всім, хто наближає перемогу!" – наголосив президент.

До свого допису Зеленський додав низку фото з діяльністю волонтерів під час повномасштабної війни.

Українські волонтери / Фото: Володимир Зеленський

Українські волонтери / Фото: Володимир Зеленський

Українські волонтери / Фото: Володимир Зеленський

Українські волонтери / Фото: Володимир Зеленський

Українські волонтери / Фото: Володимир Зеленський

Українські волонтери / Фото: Володимир Зеленський

Українські волонтери / Фото: Володимир Зеленський

Українські волонтери / Фото: Володимир Зеленський

Українські волонтери / Фото: Володимир Зеленський

До слова, водночас журналісти зняли на відео, як у Києві працівники прокуратури святкували професійне свято. Так, Біля Офісу генпрокурора та міської прокуратури зафіксували багато людей з пакетами і подарунками.

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