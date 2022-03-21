"Х*й вам, а не Маріуполь": посадовці мерії відмовилися здати місто росіянам

"Дали часу до ранку сформувати відповідь", - йдеться у повідомленні.
Мерія Маріуполя відмовилася перейти на бік Росії та здати місто російським військовим.
Про це написав у повідомленні у соціальній мережі Facebook радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Кажуть, росіяни пропонують мерії Маріуполя перейти на бік Росії. Дали часу до ранку сформувати відповідь.
І чого так довго чекати, якщо відповідь готова заздалегідь. Х*й вам, а не Маріуполь", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, частину мешканців Лівобережного району Маріуполя силоміць вивозять до країни-агресорки, Російської Федерації. У людей забирають український паспорт. Натомість видають папірець, який "не має жодної юридичної ваги і не визнається у всьому цивілізованому світі".
Нагадаємо, у Маріуполі окупанти скинули надпотужну бомбу на Драматичний театр, в якому ховалися люди.
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