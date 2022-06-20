Хабарництво у Київраді: НАБУ завершило розслідувати справу депутата Трубіцина

Слідство у справі щодо одержання 1,39 млн гривень неправомірної вигоди депутатом Київської міської ради Владислава Трубіцина завершено.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування кримінального провадження за підозрою депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина та ще п'ятьох осіб в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"Прокурором САП та детективами НАБУ завершено досудове розслідування у провадженні стосовно депутата Київської міськради (голови однієї з постійних комісій Київради), його помічника, директора КП, двох заступників директорів КП, а також наближеної до депутата особи, яких викрито на одержанні 1,39 млн гривень неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що депутат Київради у змові зі своїм помічником, директором КП та заступниками директорів двох КП та наближеної до депутата особи, організували схему одержання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги у електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній та забезпечення безперешкодного використання цих точок.

"У рамках розслідування було встановлено сім таких локацій у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському та інших районах. За свої послуги учасники злочинної схеми запропонували надати їм 1,39 млн гривень на рік", - уточнюється у повідомленні.

Нагадаємо, 9 лютого НАБУ повідомило, що депутата Київради Владислава Трубіцина, одного з його помічників, трьох керівників київських КП та підприємця було затримано за звинуваченням в отриманні неправомірної вигоди. П'яти фігурантам кримінального провадження суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом вийти під заставу. 16 лютого стало відомо, що Владислав Трубіцин вийшов із СІЗО під заставу.