Хакери із Росії атакували акаунти та банківські картки всієї сім'ї Стефанчука

Також хакери застосовують інші кібератаки.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про спроби хакерів зламати акаунти та заблокувати банківські картки всієї його родини.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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"Пішли активні спроби зламати акаунти всієї моєї сім'ї, заблокувати банківські картки, а також інші кібератаки. Не забувайте провести зміну паролів, двоетапну ідентифікацію та інші заходи інформаційної безпеки", - написав він.

Також він закликав дотримуватися кібергігієни, бути обережними та не довіряти випадковим повідомленням.

У коментарі ЗМІ речниця Руслана Стефанчука Марія Дейнеко підтвердила цю інформацію та вона додала, що кібератака проводиться з території Росії.

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