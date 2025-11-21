ТСН у соціальних мережах

Політика
173
1 хв

Галущенко прийшов на допит до НАБУ — ЗМІ

Колишнього міністра супроводжують адвокати.

Анастасія Павленко
Герман Галущенко

Герман Галущенко / © .facebook.com/Герман Галущенко

Ексміністр Герман Галущенко прибув на допит до Національного антикорупційного бюро.

Про це в п’ятницю, 21 листопада, пише Bihus.info з посиланням на джерела.

Журналісти зазначають, що ексміністра супроводжують адвокати.

Нагадаємо, 10 та 11 листопада НАБУ оприлюднило чотири частини аудіозаписів прослуховування та повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики. НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції в «Енергоатомі».

На плівках НАБУ також фігурує Герман Галущенко. У нього в межах справи проходили обшуки 12 листопада його відсторонили від посади міністра юстиції.

Германа Галущенка відправили у відставку 19 листопада. На засідання Верховної Ради, де розглядали його звільнення, міністр не прийшов.

