Галущенко прийшов на допит до НАБУ — ЗМІ
Колишнього міністра супроводжують адвокати.
Ексміністр Герман Галущенко прибув на допит до Національного антикорупційного бюро.
Про це в п’ятницю, 21 листопада, пише Bihus.info з посиланням на джерела.
Журналісти зазначають, що ексміністра супроводжують адвокати.
Нагадаємо, 10 та 11 листопада НАБУ оприлюднило чотири частини аудіозаписів прослуховування та повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики. НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції в «Енергоатомі».
На плівках НАБУ також фігурує Герман Галущенко. У нього в межах справи проходили обшуки 12 листопада його відсторонили від посади міністра юстиції.
Германа Галущенка відправили у відставку 19 листопада. На засідання Верховної Ради, де розглядали його звільнення, міністр не прийшов.