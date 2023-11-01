ХАМАС пообіцяв звільнити іноземних заручників з Сектору Гази

Бойове крило палестинської терористичної організації ХАМАС заявило, що звільнить деяких іноземних заручників, утримуваних у секторі Газа.

Про це вони повідомили посередникам.

Про це заявив речник так званих "Бригад Аль-Кассам" Абу Обейда, - пише Укрінформ з посиланням на Al-Jazeera.

"Ми повідомили посередникам, що звільнимо певну кількість іноземців у найближчі кілька днів", - йдеться у повідомленні.

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Напередодні, 28 жовтня ХАМАС повідомив про отримання від Москви списку з восьми осіб із російським громадянством і пообіцяв їх звільнити, встановивши їхнє місцеперебування. “Це складно, але ми шукаємо. І щойно знайдемо, то відпустимо. Попри складнощі через ситуацію, що зараз склалася”, — додав представник ХАМАС.

Нагадаємо, у четвер, 26 жовтня, до Москви з неоголошеним візитом прибула делегація палестинського угруповання ХАМАС.

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