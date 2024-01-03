ХАМАС заморозив переговори з Ізраїлем після вбивства одного з очільників угруповування

ХАМАС оголосив про заморожування переговорів про припинення вогню з Ізраїлем після того, як заступник голови угруповання Салех аль-Арурі був убитий під час ізраїльської атаки в Лівані.

Про це повідомило палестинське джерело Xinhua.

"Ми повідомили братів у Катарі та Єгипті про заморожування переговорів", - повідомило джерело на умовах анонімності. Катар і Єгипет були посередниками у припиненні вогню між Ізраїлем і ХАМАС.

Джерело додало, що ХАМАС, який перебуває у стані війни з Ізраїлем, відкинув будь-які переговори про досягнення перемир'я в Секторі Гази на тлі ескалації ізраїльської агресії та "схем вбивства" палестинських лідерів.

Раніше джерело ХАМАСу повідомило, що кілька помічників аль-Арурі, заступника голови політбюро ХАМАС, також були вбиті під час ізраїльської атаки на офіс ХАМАС у південному передмісті столиці Лівану Бейрута.

У заяві ХАМАС підтвердив, що семеро його членів були вбиті під час ізраїльської атаки, назвавши її "варварським і огидним" терористичним актом, порушенням суверенітету Лівану та розширенням ізраїльської агресії проти Палестини та її народу.

Водночас ліванське збройне угруповання Хезболла заявило, що напад був серйозним нападом на ліванський народ, безпеку та суверенітет.

"Цей злочин ніколи не залишиться без відповіді та покарання", - йдеться в заяві, попереджаючи, що напад сигналізує про "небезпечний розвиток" поточного конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

Ізраїль не коментував цей інцидент, але ізраїльські ЗМІ з посиланням на високопоставлених чиновників повідомили, що країна перебуває в стані підвищеної готовності щодо «значної помсти» з боку ХАМАС або його союзника, якого підтримує Іран, «Хезболли», включаючи запуск високоточної зброї по містах Ізраїлю.

"ЦАХАЛ (Сили оборони Ізраїлю - ред.) перебувають у дуже високому стані готовності на всіх аренах, як у обороні, так і в наступі. Ми дуже готові до будь-якого сценарію", - заявив речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі під час брифінгу для журналістів.

Іран засудив «підлий» крок Ізраїлю щодо вбивства аль-Арурі, а також двох командирів бригад Аль-Касам, збройного крила ХАМАС, під час удару безпілотника в Бейруті.

Останніми тижнями ізраїльські офіційні особи погрожували вбити лідерів ХАМАС на палестинських територіях і за їх межами, зокрема аль-Арурі, якого Ізраїль звинуватив у прямій відповідальності за атаку «Шторм Аль-Акса» на південь Ізраїлю 7 жовтня, яка спричинила поточний конфлікт Ізраїлю та ХАМАС.

57-річний Аль-Арурі вважався одним із відомих лідерів ХАМАС і засновником Бригад Аль-Кассам та їх осередків на Західному березі.

Він був ув'язнений в Ізраїлі понад 18 років і був депортований ізраїльською владою з палестинських територій після його останнього звільнення в 2010 році. У тому ж році він був обраний членом політбюро ХАМАС.

Аль-Арурі став № 2 у вищому керівному органі ХАМАС у 2017 році.

Нагадаємо, 2015 року США призначили нагороду в розмірі 5 мільйонів доларів за Салеха Аль-Арурі і внесли його до списку особливо визнаних світових терористів (SDGT).

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