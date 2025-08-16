Ганебна зустріч: Як Трамп "пестив" Путіна на Алясці і чому це перемога Кремля

Наслідки саміту на Алясці для України та світу

Президент Росії Володимир Путін повертається до Москви з перемогою після саміту в Анкориджі на Алясці, а президент США Дональд Трамп не досяг своїх цілей.

Про це йдеться у матеріалі The Kyiv Independent, що назвало зустріч «огидною, ганебною і, зрештою, марною».

Експерти видання зазначають, що весь світ спостерігав, як «закривавлений диктатор і військовий злочинець» отримував королівський прийом у США, поки його ударні дрони атакували українські міста. Напередодні саміту Трамп заявляв, що вимагатиме від Путіна «припинення вогню вже сьогодні», погрожуючи «серйозними наслідками». Однак після 2,5-годинних переговорів за зачиненими дверима сторони так і не дійшли конкретних домовленостей.

Королівський прийом для Путіна

На думку аналітиків, Путін отримав від зустрічі все, що хотів, а Трамп — ні. Як тільки російський диктатор зійшов з літака на американській землі, він «сяяв».

«Він більше не був міжнародним вигнанцем, його нарешті прийняв — і поважав — лідер вільного світу. Попередник Трампа колись назвав Путіна вбивцею; Трамп влаштував йому королівський прийом», — пишуть експерти.

Американський президент зустрів Путіна червоною доріжкою, теплими рукостисканнями, прольотом бомбардувальників та поїздкою в лімузині. Ця демонстрація дружніх відносин різко контрастувала з прийомом, влаштованим для президента України Володимира Зеленського шість місяців тому.

«Український президент пережив публічну ганьбу. Російського — пестили. Обидва епізоди були ганебними. Трамп, здається, вірив, що тепла зустріч зможе заспокоїти Путіна і зробити припинення вогню більш імовірним», — зазначають експерти.

Головний урок, який Трамп не засвоїв

У матеріалі наголошується, що Трамп не розуміє суті «російського мистецтва угод». Російський лідер не укладає домовленості, а «забирає» все, що йому пропонують, і продовжує це робити, поки його не зупинять силою.

«Трамп не може зрозуміти, що Путін не розглядає Україну як транзакцію — він ставиться до неї месіанськи. Він хоче Україну для Росії, крапка», — йдеться в публікації.

На думку аналітиків, Трамп має змінити свою позицію, дозволивши Україні сісти за стіл переговорів та виступаючи її союзником, а не арбітром між двома сторонами. Лише тоді можна буде уникнути ситуації, коли лідер вільного світу потурає «кривавому диктатору».

Крім того, Путін усміхався, оскільки зустріч стала тривожним сигналом для всіх союзників США. Зі стратегічної точки зору, підрив трансатлантичного альянсу є ще важливішою метою Росії, ніж встановлення контролю над Україною.

«Образ американських військових почесних варт, що опустилися на коліна, щоб розстелити червону доріжку для вбивці, залишиться», — підсумовують експерти.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після переговорів з Володимиром Путіним на Алясці закликав українського лідера Зеленського укласти угоду з Росією.

Раніше йшлося про те, що 15 серпня в Анкориджі, штат Аляска, відбувся саміт президентів США та РФ. Попри заяви про прогрес, офіційно жодних домовленостей про припинення війни оголошено не було.

Трамп підкреслив формулу: «немає угоди, доки немає угоди», а Путін обмежився словами про «порозуміння» між сторонами.