Хаос у Раді: Гончаренко повідомив, коли ухвалять законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада може відправити скандальний законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання і ухвалити документ у першому читанні 12 січня. Однак не виключене ухвалення законопроєкту і 11 січня.

Таку думку висловив нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

Гончаренко повідомив, що 11 січня у парламенті відбулося засідання Погоджувальної ради, після чого законопроєкт про мобілізацію винесуть на голосування до Верховної Ради у першому читанні.

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"Що буде далі? Законопроєкт про мобілізацію, скоріш за все, відправлять на доопрацювання і приймуть завтра в першому читанні. Але для цього треба проголосувати в Раді за це. Ще є варіант прийняти цей законопроєкт в першому читанні з врахуванням правок і далі вже правити нормально на друге читання. Але, думаю, цього не станеться", – написав нардеп у Мережі.

На його думку, варіант відправити документ на доопрацювання і "написати гарний законопроєкт" також неможливий.

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Гончаренко назвав головну проблему з законопроєктом про мобілізацію

"В чому головна проблема? Не написаний нормально закон. Система настільки розформована та тріщить, що у нас у владі просто немає нормального координаційного центру, який б міг підготувати адекватний законопроєкт, який нормально був би прописаний. У нас немає юриста, який б міг написати текст, і людини, яка б зібрала всі пропозиції і узгодила з усіма зацікавленими сторонами", – йдеться в заяві народного обранця.

Згодом Гончаренко висловив думку, що Рада або проголосує 11 січня мобілізаційний законопроєкт у першому читанні, або "перенесеться все взагалі на потім".

"Але скажу так, – у варіант, що щось буде голосуватись завтра – я не вірю взагалі. Або сьогодні щось буде голосуватись, або перенесеться все взагалі на потім. І це потім – не завтра", – додав політик.

Нагадаємо, напередодні нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що законопроєкт про мобілізацію збираються ухвалити в Раді в першому читанні 11 січня разом з усіма скандальними нормами.

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