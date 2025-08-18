ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
968
Час на прочитання
2 хв

Гарантії безпеки для України: якими є чотири можливі сценарії від США

Ці гарантії мають на меті стримати Росію від повторного нападу на Україну.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Гарантії безпеки для України: якими є чотири можливі сценарії від США

США готуються надати гарантії безпеки Україні / © Reuters

В основі будь-якої майбутньої постійної мирної угоди між Україною та Росією лежатиме певна форма гарантій безпеки, які обговорюють у Білому домі під час зустрічі з європейськими лідерами 18 серпня.

Про це пише кореспондент ВВС Френк Гарднер.

«Дотепер США неохоче брали на себе такі зобов’язання, залишаючи це на розсуд Великої Британії та Франції з їхньою так званою „коаліцією бажаючих“. Однак коментарі з Білого дому свідчать, що, можливо, тепер США готові допомогти», — зазначає аналітик.

Отже, якщо США нададуть гарантії безпеки Україні, то що це може бути?

«Загалом, є чотири можливих сценарія», — висловлює свою думку аналітик.

  1. Війська на землі. «Цей варіант вважається найменш імовірним. Дональд Трамп розглядає цю війну як проблему Європи, що, на його думку, „ніколи б не сталося, якби він був при владі“. Щоб він виділив наземні війська, навіть у ролі миротворців, для конфлікту, який йому взагалі не подобається, потрібен був би значний розворот у політиці», — вважає Гарднер.

  2. Патрулювання в повітрі та на морі. Це більш вірогідний варіант, каже Гарднер. Адже ВПС США вже виконують спостережні польоти над Чорним морем та в інших місцях для моніторингу перебігу цієї війни. Проте, на думку кореспондента, існує величезна різниця між безконфліктним розвідувальним польотом чи морським патрулюванням і патрулюванням, що готове вступити в збройне зіткнення з ядерною державою, такою як Росія.

  3. Розвідка. Супутникові та аеророзвідувальні дані США виявилися життєво важливими для допомоги Україні у стримуванні наступу російських військ. У разі мирної угоди, погодженої всіма сторонами, це та сфера, де США, ймовірно, з готовністю нададуть допомогу.

  4. Логістика. Незалежно від того, яку форму зрештою набуде «підтримка» під керівництвом Великої Британії та Франції у разі мирної угоди, знадобиться саме допомога у логістиці. «Хоча адміністрація Трампа натякнула, що вона прагне скоротити свою військову присутність у Європі, це одна з нелетальних сфер, у якій Вашингтон, ймовірно, охоче допоможе», — сказав Гарднер.

Нагадаєио, президент США Дональд Трамп 18 серпня заявив, що для досягнення мирної угоди між Україною та РФ можна спершу і не припиняти вогонь.

Також президент США у білому домі сказав важливе про переговори Трампа, Зеленського і Путіна.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie