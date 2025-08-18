Гарантії безпеки для України: якими є чотири можливі сценарії від США

США готуються надати гарантії безпеки Україні / © Reuters

В основі будь-якої майбутньої постійної мирної угоди між Україною та Росією лежатиме певна форма гарантій безпеки, які обговорюють у Білому домі під час зустрічі з європейськими лідерами 18 серпня.

Про це пише кореспондент ВВС Френк Гарднер.

«Дотепер США неохоче брали на себе такі зобов’язання, залишаючи це на розсуд Великої Британії та Франції з їхньою так званою „коаліцією бажаючих“. Однак коментарі з Білого дому свідчать, що, можливо, тепер США готові допомогти», — зазначає аналітик.

Отже, якщо США нададуть гарантії безпеки Україні, то що це може бути?

«Загалом, є чотири можливих сценарія», — висловлює свою думку аналітик.

Війська на землі. «Цей варіант вважається найменш імовірним. Дональд Трамп розглядає цю війну як проблему Європи, що, на його думку, „ніколи б не сталося, якби він був при владі“. Щоб він виділив наземні війська, навіть у ролі миротворців, для конфлікту, який йому взагалі не подобається, потрібен був би значний розворот у політиці», — вважає Гарднер. Патрулювання в повітрі та на морі. Це більш вірогідний варіант, каже Гарднер. Адже ВПС США вже виконують спостережні польоти над Чорним морем та в інших місцях для моніторингу перебігу цієї війни. Проте, на думку кореспондента, існує величезна різниця між безконфліктним розвідувальним польотом чи морським патрулюванням і патрулюванням, що готове вступити в збройне зіткнення з ядерною державою, такою як Росія. Розвідка. Супутникові та аеророзвідувальні дані США виявилися життєво важливими для допомоги Україні у стримуванні наступу російських військ. У разі мирної угоди, погодженої всіма сторонами, це та сфера, де США, ймовірно, з готовністю нададуть допомогу. Логістика. Незалежно від того, яку форму зрештою набуде «підтримка» під керівництвом Великої Британії та Франції у разі мирної угоди, знадобиться саме допомога у логістиці. «Хоча адміністрація Трампа натякнула, що вона прагне скоротити свою військову присутність у Європі, це одна з нелетальних сфер, у якій Вашингтон, ймовірно, охоче допоможе», — сказав Гарднер.

Нагадаєио, президент США Дональд Трамп 18 серпня заявив, що для досягнення мирної угоди між Україною та РФ можна спершу і не припиняти вогонь.

Також президент США у білому домі сказав важливе про переговори Трампа, Зеленського і Путіна.