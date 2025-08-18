- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 968
- Час на прочитання
- 2 хв
Гарантії безпеки для України: якими є чотири можливі сценарії від США
Ці гарантії мають на меті стримати Росію від повторного нападу на Україну.
В основі будь-якої майбутньої постійної мирної угоди між Україною та Росією лежатиме певна форма гарантій безпеки, які обговорюють у Білому домі під час зустрічі з європейськими лідерами 18 серпня.
Про це пише кореспондент ВВС Френк Гарднер.
«Дотепер США неохоче брали на себе такі зобов’язання, залишаючи це на розсуд Великої Британії та Франції з їхньою так званою „коаліцією бажаючих“. Однак коментарі з Білого дому свідчать, що, можливо, тепер США готові допомогти», — зазначає аналітик.
Отже, якщо США нададуть гарантії безпеки Україні, то що це може бути?
«Загалом, є чотири можливих сценарія», — висловлює свою думку аналітик.
Війська на землі. «Цей варіант вважається найменш імовірним. Дональд Трамп розглядає цю війну як проблему Європи, що, на його думку, „ніколи б не сталося, якби він був при владі“. Щоб він виділив наземні війська, навіть у ролі миротворців, для конфлікту, який йому взагалі не подобається, потрібен був би значний розворот у політиці», — вважає Гарднер.
Патрулювання в повітрі та на морі. Це більш вірогідний варіант, каже Гарднер. Адже ВПС США вже виконують спостережні польоти над Чорним морем та в інших місцях для моніторингу перебігу цієї війни. Проте, на думку кореспондента, існує величезна різниця між безконфліктним розвідувальним польотом чи морським патрулюванням і патрулюванням, що готове вступити в збройне зіткнення з ядерною державою, такою як Росія.
Розвідка. Супутникові та аеророзвідувальні дані США виявилися життєво важливими для допомоги Україні у стримуванні наступу російських військ. У разі мирної угоди, погодженої всіма сторонами, це та сфера, де США, ймовірно, з готовністю нададуть допомогу.
Логістика. Незалежно від того, яку форму зрештою набуде «підтримка» під керівництвом Великої Британії та Франції у разі мирної угоди, знадобиться саме допомога у логістиці. «Хоча адміністрація Трампа натякнула, що вона прагне скоротити свою військову присутність у Європі, це одна з нелетальних сфер, у якій Вашингтон, ймовірно, охоче допоможе», — сказав Гарднер.
Нагадаєио, президент США Дональд Трамп 18 серпня заявив, що для досягнення мирної угоди між Україною та РФ можна спершу і не припиняти вогонь.
Також президент США у білому домі сказав важливе про переговори Трампа, Зеленського і Путіна.