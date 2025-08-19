Гарантії безпеки для України: Макрон пояснив, чому це вирішальний фактор переговорів

Президент Франції Еманюель Макрон / © скриншот з відео

Гарантії безпеки для України є критично важливими. Оскільки без гарантій безпеки Росія не дотримуватиметься своїх обіцянок і може напасти знову.

Про це після зустрічі у Вашингтоні заявив французький президент Еманюель Макрон в інтервʼю NBC News.

«Ми знаємо, що це (відсутність гарантій безпеки — ред.) означає. Це було у Грузії у 2008, також це було у Криму у 2014. Є повна впевненість, що якщо укласти мирну угоду без гарантій безпеки, то Росія ніколи не дотримуватиметься своїх слів», — наголосив Макрон.

Нагадаємо, 18 серпня Володимир Зеленський у Вашингтоні провів перемовини з Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Глава держави наголосив, що ключовим питанням стали гарантії безпеки, які є «стартом до закінчення війни». Він подякував США за сигнал про готовність стати частиною цієї системи.

За словами президента, гарантії безпеки можуть бути оформлені вже протягом найближчого тижня — десяти днів. Одним із ключових пунктів гарантій стане пакет американської зброї, до якого увійдуть літаки, системи протиповітряної оборони та інші види озброєння.