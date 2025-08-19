ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
672
Час на прочитання
1 хв

Гарантії безпеки для України: Макрон пояснив, чому це вирішальний фактор переговорів

Є повна упевненість, що якщо укласти мирну угоду без гарантій безпеки, то Росія ніколи не дотримуватиметься своїх слів, зазначив Еманюель Макрон.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Еманюель Макрон

Президент Франції Еманюель Макрон / © скриншот з відео

Гарантії безпеки для України є критично важливими. Оскільки без гарантій безпеки Росія не дотримуватиметься своїх обіцянок і може напасти знову.

Про це після зустрічі у Вашингтоні заявив французький президент Еманюель Макрон в інтервʼю NBC News.

«Ми знаємо, що це (відсутність гарантій безпеки — ред.) означає. Це було у Грузії у 2008, також це було у Криму у 2014. Є повна впевненість, що якщо укласти мирну угоду без гарантій безпеки, то Росія ніколи не дотримуватиметься своїх слів», — наголосив Макрон.

Нагадаємо, 18 серпня Володимир Зеленський у Вашингтоні провів перемовини з Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Глава держави наголосив, що ключовим питанням стали гарантії безпеки, які є «стартом до закінчення війни». Він подякував США за сигнал про готовність стати частиною цієї системи.

За словами президента, гарантії безпеки можуть бути оформлені вже протягом найближчого тижня — десяти днів. Одним із ключових пунктів гарантій стане пакет американської зброї, до якого увійдуть літаки, системи протиповітряної оборони та інші види озброєння.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie