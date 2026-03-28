Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що західні гарантії безпеки для України мають бути достатньо потужними і можуть включати передачу ядерної зброї.

Про це він сказав в інтерв’ю Le Monde.

«Усі кажуть, що Україна не виграє у цій війні, бо РФ — ядерна держава. То скажіть мені, як ви вважаєте, які гарантії безпеки мають бути в України? НАТО? Ядерна зброя? Ну тоді нам потрібно, щоб з нами так і говорили: „Ми вам дамо НАТО і ми вам дамо ядерну зброю“. Але поки що ніхто питання не порушував», — заявив він.

На думку президента, Європі необхідно мобілізуватися, адже війна на Близькому Сході відволікає міжнародну увагу від України.

«Ми не хочемо, щоб наша територія знову була окупована. Донбас — це наші оборонні лінії та укріплення, які будувалися роками. Якщо ми залишимо ці райони, це відкриє шлях до швидкої окупації», — наголосив Зеленський.

Він також прокоментував пропозиції щодо безпекових гарантій з боку США.

«США кажуть: „Вийдіть із Донбасу, а ми дамо гарантії безпеки“. Але наші фортифікації і є гарантіями безпеки. Ми не можемо обміняти реальні гарантії, створені нашою армією, на інші обіцянки», — підкреслив президент.

За словами Зеленського, він більше не хоче публічно говорити про своє бачення перемоги України.

«Але ми повинні зберегти незалежність, свободу вибору і нашу державу. Це і буде основою справедливого миру», — підсумував він.

