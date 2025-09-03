Гарантії безпеки для України: що стоїть за заявою Макрона про "готовність Європи"

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон у середу, 3 вересня, зустрів у Парижі президента України Володимира Зеленського, який прибув на переговори з «Коаліцією охочих». У своєму вступному слові Макрон заявив, що, ґрунтуючись на підготовчій роботі військових, Європа «готова надати гарантії безпеки Україні та українцям», щойно буде досягнуто мирної угоди.

Про це пише The Guardian.

Заява президента Макрона є важливим сигналом для України та міжнародної спільноти, оскільки вона підкреслює єдність європейських країн у прагненні забезпечити тривалий мир та безпеку в регіоні. Макрон не уточнив, про які саме гарантії безпеки йдеться, але вони мають на меті запобігти будь-якій агресії проти України у майбутньому та забезпечити стабільність в країні.

«Зараз питання полягає в тому, щоб визначити щирість Росії та її послідовних зобов’язань щодо мирних переговорів, даних США», — наголосив Макрон.

Видання також зазначає, що за інформацією двох дипломатичних джерел, спеціальний представник президента США Стів Віткофф також прибув до Парижу напередодні завтрашньої зустрічі «Коаліції охочих». Це може свідчити про координацію зусиль між Сполученими Штатами та Європою щодо мирного врегулювання.

Заява Макрона про готовність Європи є важливим кроком у цьому напрямку. Однак, як підкреслив сам Макрон, успіх мирного врегулювання значною мірою залежить від готовності Росії до щирих переговорів та виконання досягнутих домовленостей.

Присутність американського посланника на зустрічі в Парижі, хоча й не підтверджена офіційно, може свідчити про те, що США також залучені до цього процесу і прагнуть координувати свої дії з європейськими союзниками.

Це може бути сигналом для Кремля про те, що Захід єдиний у своїй підтримці України та готовий до рішучих дій, якщо Росія не продемонструє готовності до серйозних мирних переговорів.

Нагадаємо, візит президента Зеленського до Парижа є частиною його дипломатичних зусиль, спрямованих на зміцнення міжнародної підтримки та просування української «формули миру». Під час зустрічі з Макроном однією з тем обговорення буде ситуація на полі бою.