Гарантії безпеки для України: що вимагає Зеленський від союзників

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський закликав союзників швидко почати переговори щодо гарантій безпеки для України на рівні лідерів.

Про це пише Reuters.

«Київ докладає дипломатичних зусиль, щоб спробувати припинити війну Росії, яка триває вже четвертий рік, та забезпечити критично важливі зобов’язання від своїх партнерів щодо відбиття будь-якого майбутнього вторгнення. Президент України заявив, що очікує продовження переговорів з європейськими лідерами наступного тижня щодо зобов’язань, „подібних до зобов’язань НАТО“, щодо захисту України», — зазначає медіа.

Зеленський виступив незадовго до того, як очільник ОП Андрій Єрмак зустрівся зі спеціальним посланником США Стівом Віткоффом у Нью-Йорку, щоб обговорити необхідність посилення тиску на Москву.

Українські чиновники кажуть, що Росія, яка продовжує атакувати міста ракетами та безпілотниками та продовжує бойовий наступ, не зацікавлена ​​в пошуках миру.

«Дипломатичні зусилля щодо припинення повномасштабного вторгнення Росії поки що мало дали результатів, навіть після того, як Трамп окремо зустрівся з російським та українським лідерами на початку цього місяця», — зазначило видання.

Нагадаємо, 29 серпня у Нью-Йорку голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів переговори зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом щодо виконання всіх домовленостей, досягнутих на Вашингтонському саміті.

Згодом Єрмак повідомив деталі переговорів.