Гарантії безпеки для України та Росії: Reuters дізналося про нову ідею Трампа

Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 17 жовтня натякнув на можливість надання «гарантій безпеки» не лише Києву, а й Москві.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає агентство, під час перемовин Трамп відмовився передати Україні ракети «Томагавк», але розмірковував над варіантом «гарантій безпеки» для обох сторін, що, за словами джерел, викликало здивування української делегації.

Після зустрічі з українським лідером очільник Білого дому публічно закликав до припинення вогню на поточних лініях фронту, і Зеленський підтримав цю позицію у коментарях журналістам. Одне з джерел зазначило, що президент США висунув цю ідею після того, як український заявив, що не поступиться Москві жодною територією.

«Зустріч закінчилася рішенням (Трампа) укласти угоду там, де ми є, на лінії розмежування», — сказало третє джерело.

Свою позицію Трамп підтвердив і під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One.

«Ми вважаємо, що вони повинні просто зупинитися на тих лініях, де вони є, на лініях фронту. Решту дуже важко обговорювати», — сказав він.

За даними Reuters, останнім часом з’явилися сигнали, що Трамп частково відходить від ідеї примусити Київ і Москву до мирної угоди, натомість демонструючи більшу підтримку Україні. Втім, зустріч 17 жовтня, на думку джерел, свідчить, що очільник Білого дому може знову наполягати на швидкому укладенні домовленості, навіть якщо її умови будуть невигідними для Києва.

Американські посадовці вже не раз порушували тему можливого територіального обміну між Україною і Росією — ідеї, яку Трамп підтримував на початку року. Джерела повідомили, що під час зустрічі президент наголосив на важливості якнайшвидшого укладення угоди.

«Це було досить погано. Меседж був таким: „Ваша країна замерзне, і ваша країна буде знищена“, якщо Україна не укладе угоду з Росією», — сказало одне із джерел про переговори.

Інше джерело спростувало, що Трамп буквально сказав, що Україна буде «знищена», однак обидва співрозмовники підтвердили, що він кілька разів використовував нецензурну лексику.

Як зазначають джерела, на позицію Трампа могла вплинути його розмова напередодні з президентом Росії Володимиром Путіним. За інформацією The Washington Post, очільник Кремля запропонував територіальний обмін: передавання Росії Донецької та Луганської областей в обмін на невеликі частини Запорізької та Херсонської.

Одне з джерел повідомило, що саме таку пропозицію американська сторона озвучила Зеленському на зустрічі.

Українські представники, за словами джерел, вважають ці території стратегічно важливими й переконані, що їхня втрата зробить решту країни значно вразливішою до нових атак.

Відмова від західних частин Донецької та Луганської областей, за словами співрозмовника Reuters, була б рівнозначна «самогубству».

Також, за даними джерел, спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф був одним із тих, хто найактивніше наполягав, щоб Україна погодилася на російську пропозицію.

Віткофф аргументував це тим, що в Донецьку і Луганську «проживає значна кількість російськомовного населення», — зазначило одне з джерел, нагадуючи, що він раніше вже висловлював цю позицію публічно.

Нагадаємо, Трамп заперечив, що обговорював із Зеленським передавання Донбасу Росії. Позиція Штатів полягає в тому, що сторони мають залишитися на поточних лініях фронту, оскільки будь-які спроби розподілу території лише «погіршать ситуацію». Очільник Білого дому вважає, що конфліктний регіон повинен залишитися у нинішньому стані, а домовлятися про щось інше можна буде пізніше.