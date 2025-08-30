Гарантії безпеки для України: The Telegraph розкриває деталі

Якими будуть гарантії безпеки для України / © ТСН.ua

Британське видання The Telegraph розкриває, що за мирний план для України формується за зачиненими дверима

За інформацією видання, Дональд Трамп веде переговори з європейськими союзниками щодо дозволу озброєним підрядникам допомагати будувати укріплення для захисту американських інтересів у країні. Цей план розробляється як обхідний шлях після того, як президент США пообіцяв, що американські війська не будуть розміщені в Україні. Детальніше про приватну американську армію в Україні читайте у цій статті.

Цей план обговорюється разом із низкою інших так званих гарантій безпеки, розроблених коаліцією охочих на чолі з Великою Британією та Францією, які стануть основою довгострокового мирного плану.

Остаточні деталі, які включають патрулювання повітряного простору, навчання та місії ВМС у Чорному морі, можуть бути оголошені вже цими вихідними.

Зміцнення кордонів

Європейські чиновники заявили, що основною стратегією запобігання війні в майбутньому є продовження перетворення постраждалих від боїв збройних сил України на основну форму стримування.

Згідно з цим планом, українські війська захищатимуть посилений кордон на передовій, як це буде домовлено в будь-якій мирній угоді.

ЗСУ планують переозброїти та навчати по стандартах НАТО, використовуючи існуючі та нові механізми.

Наприклад, Україна могла б продовжувати купувати американські системи, такі як батареї ППО Patriot або ракетні установки Himars, використовуючи кошти, надані європейськими союзниками.

Буферна зона

Деякі європейські країни висунули ідею створення демілітаризованої буферної зони для розділення українських та російських військ після закінчення бойових дій. Її можуть патрулювати миротворці або спостерігачі.

Володимир Зеленський ймовірно, вимагатиме розміщення європейських військ у зоні. Кремль припустив, що Китай може бути використаний як гарант безпеки в переговорах щодо мирної угоди.

Як повідомляє Financial Times, Трамп також запропонував розгорнути китайські війська як миротворці в повоєнній Україні під час своєї зустрічі з європейськими лідерами минулого тижня.

Розбіжності між воюючими країнами означають, що цей варіант навряд чи буде погоджений усіма сторонами.

Ідея, яку вперше висунув Путін, зустріла опір з боку Європи, а раніше її відхилив Зеленський через підтримку Пекіном воєнних зусиль Росії.

А європейські країни наполягають на тому, що вони не розміщуватимуть своїх військовослужбовців на передовій між українською та російською арміями.

Сили під керівництвом Європи можуть бути розміщені глибше в Україні, щоб запропонувати третю лінію оборони у разі вторгнення Росії.

Це, головним чином, слугуватиме ще одним засобом стримування, що складатиметься з тисяч європейських військових.

«Головна мета — продемонструвати українцям, що ми будемо воювати з вами, якщо Росія знову вторгнеться», — сказав один чиновник.

Десятки країн заявили своїм колегам про свою готовність приєднатися до розгортання військ. До них належать такі країни, як Велика Британія, Франція, Німеччина, Бельгія, а також країни Балтії, Північної Європи та Скандинавії.

Раніше обговорювалося розгортання близько 30 000 європейських військових. Джерело додало, що цю цифру, схоже, скоротили через брак ресурсів та побоювання, що Путін може вважати її «занадто потужною».

Місія з патрулювання повітряного простору

Європейські країни ведуть переговори щодо запровадження безпольотної зони, щоб Україна могла впевнено знову відкривати комерційні авіаційні маршрути.

Чорноморська оперативна група

Згідно з планами, Туреччина очолить військово-морську місію в Чорному морі, спрямовану на забезпечення безпеки комерційних судноплавних шляхів до України та з України.

Місія, яку підтримають чорноморські країни Болгарія та Румунія, також очолить зусилля з розмінування вод.

Західні навчальні місії

Найімовірніше, європейське розгортання відбудеться у формі військових інструкторів, переміщених на нові бази у західній Україні.

Допомога у розвідці

Ще однією передумовою для будь-якого європейського розгортання буде пропозиція американської розвідувальної, рекогносцирувальної та спостережливої ​​(ISR) підтримки, заявили чиновники.

Європейським країнам бракує супутникових можливостей, необхідних для належного моніторингу будь-якого припинення вогню.

Вважається, що окрім підтримки наземних сил, розвідувальна допомога також буде ключовою для успіху місії з патрулювання повітряного простору.

За інформацією видання, серед європейських чиновників також існує відчуття, що плани щодо гарантій безпеки ніколи не побачать світла дня, оскільки вони не впевнені, що Путін готовий погодитися на припинення вогню взагалі.

Багато хто вважає, що він вводить Трампа в оману та затягує війну, щоб отримати більше територій.

