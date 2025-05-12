- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 165
- Час на прочитання
- 1 хв
Гарантії безпеки для України: Єрмак розповів, якими вони можуть бути
Керівник Офісу президента наголосив, що американські партнери розуміють, що потрібно Україні. Крім того, розглядаються варіанти гарантій безпеки за участі різних країн.
Гарантії безпеки запобігатимуть будь-якій агресії Україні в майбутньому. Робота щодо цього триває.
Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю РБК-Україна.
«Робота з гарантій безпеки весь цей період не припинялася. Сьогодні вже вимальовується певна система. Ось, наприклад, Україна отримала статус у JEF, тобто в Об’єднаному експедиційному корпусі 10-ти північноєвропейських країн. У нас є „коаліція рішучих“. Американська сторона вже неодноразово публічно заявляла про те, що готова до певних варіантів гарантій безпеки. Сьогодні багато варіантів лежить на столі», — сказав він.
Єрмак пояснив, що «сьогодні не та ситуація, коли „гарантія безпеки“ було просто словосполученням, і ніхто не розумів що це таке.
«Ще раз, з нашою позицією все зрозуміло, з нашими партнерами зрозуміло. Не все зрозуміло з позицією Росії. Ми точно не потребуємо гарантій безпеки від Росії. Тому тут вони нам в принципі для обговорення не потрібні», — додав він.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може отримати нову модель гарантій безпеки від США за ізраїльським зразком — із бекстопом американців і патрулюванням неба та моря.
На його думку, саме американська підтримка має стати основою для дієвого захисту України, навіть якщо кількість іноземних військових буде обмеженою.