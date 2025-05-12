Гарантії безпеки для України: Єрмак розповів, якими вони можуть бути

Андрій Єрмак / © Getty Images

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Гарантії безпеки запобігатимуть будь-якій агресії Україні в майбутньому. Робота щодо цього триває.

Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю РБК-Україна.

«Робота з гарантій безпеки весь цей період не припинялася. Сьогодні вже вимальовується певна система. Ось, наприклад, Україна отримала статус у JEF, тобто в Об’єднаному експедиційному корпусі 10-ти північноєвропейських країн. У нас є „коаліція рішучих“. Американська сторона вже неодноразово публічно заявляла про те, що готова до певних варіантів гарантій безпеки. Сьогодні багато варіантів лежить на столі», — сказав він.

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Єрмак пояснив, що «сьогодні не та ситуація, коли „гарантія безпеки“ було просто словосполученням, і ніхто не розумів що це таке.

«Ще раз, з нашою позицією все зрозуміло, з нашими партнерами зрозуміло. Не все зрозуміло з позицією Росії. Ми точно не потребуємо гарантій безпеки від Росії. Тому тут вони нам в принципі для обговорення не потрібні», — додав він.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може отримати нову модель гарантій безпеки від США за ізраїльським зразком — із бекстопом американців і патрулюванням неба та моря.

На його думку, саме американська підтримка має стати основою для дієвого захисту України, навіть якщо кількість іноземних військових буде обмеженою.

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