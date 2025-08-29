Гарантії безпеки для України: Зеленський анонсував нові зустрічі з європейськими лідерами

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступного тижня відбудеться «європейський трек» переговорів про гарантії безпеки. За його словами, зустрічі будуть організовані на рівні лідерів, щоб поставити крапку в цьому питанні.

Про це він заявив під час брифінгу у п’ятницю, 29 серпня.

«Наступного тижня буде європейський трек. Я думаю, що ми будемо організовувати на рівні лідерів, тому що деякі треба ставити точки щодо гарантій безпеки. Хочеться, щоб ми йшли одним шляхом, розуміли одне одного. Тому, я думаю, ми будемо на різних майданчиках, будемо мати кілька зустрічей», — зазначив президент.

Зеленський уточнив, що у переговорах візьмуть участь представники «вашингтонської групи» та інші європейські лідери. Він наголосив, що Україна вже активно займається процесом двосторонніх угод щодо гарантій безпеки, до якого вже залучено 18 країн. За його словами, перша така угода була підписана зі Сполученими Штатами.

Нагадаємо, Вашингтон продовжує переговори як з Києвом, так і з Москвою у пошуках шляхів завершення війни в Україні. Спецпосланець США Стів Віткофф повідомив, що цього тижня він має зустрітись з українською делегацією у Нью-Йорку.

За інформацією Bloomberg, на зустріч із представником Трампа до Сполучених Штатів поїдуть Андрій Єрмак та Рустем Умєров. Очікується, що головними темами для обговорення будуть гарантії безпеки та зустріч із Путіним.

Пізніше стало відомо, що зустріч відбудеться у п’ятницю, 29 серпня. За словами Зеленського, від американської сторони будуть залучені «всі, хто працює над змістом безпекових гарантій».