Гарантії безпеки для України: Зеленський анонсував подальші важливі кроки

Зеленський у Білому домі / © Володимир Зеленський

Вчора, 18 серпня, відбулися важливі переговори у Вашингтоні з президентом США та європейськими лідерами. Це справді значний крок до завершення війни та до безпеки України й наших людей.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський і Трамп у Білому домі / © Володимир Зеленський

Він додав, що команди вже працюють над конкретним наповненням гарантій безпеки.

«Сьогодні продовжуємо координацію на рівні лідерів, будуть обговорення, готуємо відповідні формати. Продовжимо працювати й завтра. Радники з нацбезпеки зараз також перебувають у постійному контакті. Гарантії безпеки будуть», — запевнив український лідер.

Лідери ЄС у Білому домі / © Володимир Зеленський

Зеленський подякував всім партнерам за рішучість і підтримку.

«Україна відчуває цю силу. І ми зробимо все, щоб шлях до миру став реальністю — завдяки партнерству, завдяки гарантіям безпеки та завдяки хоробрості українського народу», — завершив президент України Володимир Зеленський.

Зустріч у Білому домі / © Володимир Зеленський

Раніше оприлюднили кадри зустрічі у Білому домі, які увійдуть в історію. Там показали, як глава США Дональд Трамп приймав українського президента Володимира Зеленського та лідерів Європейського Союзу.

Вчора, 18 серпня, у Білому домі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з українським очільником Володимиром Зеленським та лідерами ЄС. На фото, зокрема: Еммануель Макрон, Кір Стармер, Фрідріх Мерц, Джорджа Мелоні, Александер Стубб, Урсула фон дер Ляєн та Марк Рютте.

Також на фото зафіксовано, як очільник Штатів Дональд Трамп телефонував кремлівському диктатору Володимиру Путіну.