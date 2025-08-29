- Дата публікації
Гарантії безпеки для України: Зеленський назвав три ключові блоки
Армія, НАТО, санкції проти Росії: Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі трьох головних гарантій безпеки для нашої держави.
Президент України Володимир Зеленський назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України.
Про це Зеленський заявив на брифінгу у п’ятницю, 29 серпня.
Перший блок стосується армії — збереження нинішньої чисельності військових та забезпечення їх зброєю завдяки українському, європейському та американському виробництву.
Другий блок стосується НАТО. Йдеться про домовленості з партнерами на рівні лідерів щодо їхньої готовності підтримати Україну у випадку нової агресії.
Третій блок — це санкції проти Росії та використання заморожених російських активів для відновлення держави.
Нагадаємо, 25 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що європейські країни готові надати Україні суттєві гарантії безпеки, а США «нададуть підтримку». Очільник Білого дому наголосив, що саме Європа має зробити рішучий крок у цьому напрямку, адже «вона розташована поруч з Україною».
За словами президента України Володимира Зеленського, гарантії безпеки, робота над якими триває, мають бути такими, як п’ята стаття Договору НАТО. Глава держави також акцентував, що питання гарантій безпеки — це й питання фінансування ЗСУ.