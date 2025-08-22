Гарантії безпеки для України: Зеленський пояснив, на що розраховує Київ

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Гарантії безпеки Україні, робота над якими наразі триває, мають бути такими, як 5 стаття НАТО.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спільного з генсеком НАТО Марком Рютте спілкування з журналістами у Києві.

«Наразі фактично кожен день тривають переговори щодо конкретного наповнення гарантії безпеки для України», — сказав він.

Реклама

За його даними, переговори тривають на рівні радників з питань безпеки, військових та дипломатів.

Він також наголосив, що питання гарантій безпеки — це й питання фінансування ЗСУ.

«Це мають бути гарантії article 5 like, тобто як п’ята стаття Договору НАТО, і це реально дієві гарантії безпеки. Саме на такий результат ми маємо вийти», — додав Зеленський.

Зі свого боку генсек НАТО акцентував увагу на важливості розробки дієвих гарантій, які не дозволять Росії напасти на Україну знову.

Реклама

«Як ми всі знаємо, Будапеський момерандум і Мінські перемовини також не привели до справжньої гарантій безпеки. Наші нові гарантії не мають бути такими. Ми працюємо разом: Україна, Європа і Сполучені Штати, щоби гарантії були такого рівня, щоби Володимир Путін, сидячий у Москві, ніколи навіть не подумав нападати на Україну знов», - наголосив Марк Рютте.

Нагадаємо, на Заході чиновники активно працюють над узгодженням плану безпекових гарантій для України, який би підтримала адміністрація Дональда Трампа. Військові опрацьовують чотири ключові сценарії, які дозволять стримати агресію Росії.

Наразі сторони відійшли від ідеї розміщення на передовій великих військових контингентів, зосередившись на захисті з повітря, моря та тренуванні українських сил.

Стів Віткофф заявив CNN 17 серпня, що під час саміту на Алясці було досягнуто згоди, що Вашингтон і його союзники можуть надати Україні «гарантії, здатні змінити перебіг гри», у формі «захисту, подібного до статті 5», хоча конкретики він не навів.

Реклама

Фраза «подібні до статті 5» походить від 5-ї статті договору НАТО, ключового положення, яке визначає, що збройний напад на одного члена вважається нападом на всіх.