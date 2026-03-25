Гарантії безпеки для України: Зеленський розкрив умову від США

Гарантії безпеки США для України пов’язали з виходом із Донбасу — Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

Україна може отримати гарантії безпеки від США лише за умови виведення військ із Донбасу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters.

За його словами, американська сторона пов’язує остаточне погодження безпекових гарантій із готовністю Києва залишити території на сході країни.

«Американці готові фіналізувати ці гарантії на високому рівні, щойно Україна буде готова вивести війська з Донбасу», — зазначив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що такий сценарій створює серйозні ризики для безпеки України та Європи загалом, оскільки передача контролю над регіоном означатиме втрату важливих оборонних позицій.

Зеленський також припустив, що Росія розраховує на втому США від переговорного процесу та зміну пріоритетів Вашингтона. За його словами, міжнародна ситуація, зокрема напруженість на Близькому Сході, впливає на підходи американської адміністрації.

Він подякував США за продовження постачання озброєння, зокрема систем ППО Patriot, однак зауважив, що обсяги підтримки залишаються недостатніми для потреб України.

Окремо президент зазначив, що Україна нарощує власне виробництво ракет і безпілотників, що дозволяє завдавати ударів по військових цілях на території Росії у відповідь на обстріли українських міст.

Переговори України та США: що відомо

Раніше президент України Володимир Зеленський обговорив результати дипзустрічей, які відбулися в США. Команда переговірників доповіла про перебіг переговорів у Флориді, акцентувавши увагу на нових можливостях та наявних труднощах.

Зазначимо, що днями у Флориді відбулися переговори делегацій США та України в межах посередницьких зусиль для досягнення мирної угоди.