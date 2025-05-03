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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Гарантії безпеки для України: Зеленський розповів, які вони можуть бути

США розглядають різні формати участі в безпеці України, але є пріоритетні напрямки.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна може отримати нову модель гарантій безпеки від США за ізраїльським зразком — із бекстопом американців і патрулюванням неба та моря.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає кореспондент ТСН.

Він заявив, що США розглядають нову схему гарантій безпеки для України, яка частково нагадуватиме модель захисту Ізраїлю. Йдеться про обмежену військову присутність коаліції країн і «бекстоп» американців у випадку загрози.

«Те, що мені казав Президент Трамп, — він вважає, що сама по собі угода з його боку — це вже гарантії. Не всі, але частина гарантій», — зазначив політик.

Зеленський також наголосив, що Україна просить про «відповідні системи» безпеки, зокрема військову присутність партнерів у форматі коаліції.

«У нас будуть війська здійснювати відповідні кроки з коаліцією охочих. І буде це якісно, якщо буде бекстоп американців», — пояснив він.

На його думку, саме американська підтримка має стати основою для дієвого захисту України, навіть якщо кількість іноземних військових буде обмеженою.

«Це буде щось між Україною і партнерами, передусім зі США, на кшталт п’ятої статті. Якщо контингент невеликий, але є моніторинг неба, моря і суходолу, то важливо мати цей бекстоп», — підкреслив президент

Голова держави порівняв можливу модель із захистом Ізраїлю, коли США та союзники миттєво реагують на ракетні атаки:

«Коли Іран атакував Ізраїль 800 ракетами — США одразу підняли авіацію. Це і є бекстоп».

Він також розповів, що обговорюється два формати безпекових зобов’язань: великий контингент союзників без американської гарантії або менший склад — але з участю США.

«Велика кількість потрібна, якщо немає бекстопу. Але це складно і дорого. А от як у випадку з Ізраїлем — менше людей, але є авіація, моніторинг і відповідь у разі загрози», — сказав президент.

Окремо він зазначив, що майже всі партнери підтримують ідею постійного патрулювання українського неба.

«Ніхто не запитує щодо патрулювання — всі за. Це потрібно постійно — 24/7. Формат ще не підписаний, але фіксується», — додав він.

Президент України підкреслив: основою безпеки має бути сильна армія України, здатна самостійно захищатися. А присутність союзників і моніторинг — це лише підсилення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи гарантує угода про копалини безпеку Україні.

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