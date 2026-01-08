Гарантії безпеки для України: Зеленський заявив, що документ готовий до фіналізації з Трампом

Володимир Зеленський / © Associated Press

Двосторонній документ про гарантії безпеки для України від США фактично готовий. Наступний етап — його фіналізація на найвищому рівні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

«(Секретар Ради безпеки та оборони — ред.) Рустем Умєров доповів за результатами перемовин нашої команди у Франції вчора. Фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні з президентом Сполучених Штатів двосторонній документ про гарантії безпеки для України», — заявив Зеленський.

За словами президента, важливо, що Україні вдається і надалі об’єднувати роботу європейських та американської команд, також переговорні групи спільно обговорили, зокрема, документи щодо відновлення та економічного розвитку.

«Були обговорені й складні питання з базової рамки для закінчення війни, і українська сторона представила можливі варіанти фіналізації цього документа. Розуміємо, що американська сторона буде спілкуватися з Росією, і очікуємо фідбек — чи готовий агресор реально закінчувати війну», — додав він.

Глава держави підкреслив, що після повернення до Києва українська переговорна команда доповідатиме щодо всіх деталей зустрічей.

«Також інформуємо партнерів про наслідки російських ударів. В цьому контексті необхідно, щоб тиск на Росію зростав так само, як інтенсивно працюють переговорні команди. Реалістичність майбутніх гарантій безпеки має бути доведена здатністю партнерів уже на цьому етапі здійснювати дієвий тиск на агресора», — додав Зеленський.

Раніше повідомлялось, що Європа та США в Парижі узгодили гарантії безпеки для України. Союзники представили план, який включає довгострокову підтримку ЗСУ та можливе розміщення іноземних військ на території України після припинення вогню.