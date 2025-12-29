Гарантії безпеки на 50 років: Зеленський запропонував історичне рішення, що сказав Трамп

Дональд Трамп та Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Україна та США вже на 100% узгодили військовий вимір безпекових гарантій, проте Київ наполягає на збільшенні терміну їхньої дії до 50 років.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, коментуючи результати переговорів із Дональдом Трампом.

«США кажуть, що гарантії безпеки не будуть діяти назавжди, якщо сьогодні не буде досягнута угода. Чому ж ці американські гарантії безпеки зникнуть?» — зазначив Зеленський.

Реклама

Гарантії на 15 років — лише початок

За словами глави держави, наразі в підготовлених документах зафіксовано термін у 15 років. Ця пропозиція надійшла від американської сторони як база, яку вже затвердили на рівні президентів та команд.

«Зараз у документах йдеться про 15 років із можливістю продовження. Ми проговорили командами, а вчора затвердили це з президентом США, що у нас будуть гарантії безпеки сильні від США. Дійсно, зараз це не назавжди. В документах це на 15 років з можливостю продовження цих гарантій безпеки… Але я сказав йому (Трампу — ред.): наша війна триває вже майже 15 років. Тому нам потрібні довші горизонти», — зазначив президент України.

Історична пропозиція для Трампа

Президент України запропонував Дональду Трампу розглянути можливість надання гарантій на 30, 40 або навіть 50 років. За словами Зеленського, Трамп сприйняв цю ідею серйозно.

«Я порушив це питання з президентом, я сказав йому, що у нас вже війна йде, і вже вона майже 15 років. І тому дуже хотілося, щоб гарантії були довшими, і я йому сказав, що ми дуже хотіли розглянути можливість 30, 40, 50 років. І це тоді буде історичне рішення президента Трампа. Президент сказав, що буде думати над цим», — додав Зеленський.

Реклама

Що вже погоджено

Наразі пакет домовленостей, який обговорювався у Флориді, включає:

Військові гарантії: узгоджені на 100%.

Спільні гарантії США та Європи: готовність на 90%.

План економічного процвітання: на стадії завершення.

Зеленський підкреслив, що саме міцні гарантії безпеки є ключовою умовою для будь-яких подальших кроків у межах мирного плану, зокрема й можливого референдуму щодо територіальних питань, якщо Росія погодиться на тривале припинення вогню.

Нагадаємо, за результатами діалогу з українським колегою, Трамп заявив суттєве наближення до завершення війни, оцінивши фіналізацію домовленостей у 95%. Американський лідер підтвердив, що провів комплексні консультації з ключовими союзниками у Європі та мав розмову з Путіним. Трамп додав, що попри загальний прогрес та узгоджені безпекові аспекти, найбільш суперечливим моментом залишається подальша доля Донбасу.

Водночас Зеленський повідомив, що розроблений мирний план із 20 пунктів наразі затверджений на 90%. Президент України особливо наголосив на безпрецедентному рівні підтримки у сфері безпеки: умови військової допомоги та надання гарантій за зразком 5-ї статті НАТО погоджені зі США на 100%.

Реклама

Новий раунд переговорів між лідерами України та США запланований на 29 грудня.