ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
1 хв

Гарантії безпеки та тиск на Кремль: Єрмак розповів, що обговорюють союзники у Парижі

В Парижі відбулася зустріч високопоставлених дипломатів: обговорювали практичну реалізацію гарантій безпеки, посилення санкційного тиску на Росію та повернення полонених.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Зустріч у Парижі

Зустріч у Парижі / © Міністерство закордонних справ України

В Парижі Андрій Єрмак та Секретар РНБО Рустем Умєров зустрілися з представниками США, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії для практичної реалізації гарантій безпеки для України, посилення санкцій проти Росії та повернення українських полонених і дітей, викрадених Росією.

Про це повідомив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Головним питанням зустрічі стала практична реалізація домовленостей лідерів держав щодо гарантій безпеки для України. Вони мають забезпечувати захист у повітрі, на морі, на землі та у кіберпросторі. Також учасники обговорили посилення санкцій проти Росії, повернення українських полонених та дітей, викрадених росією.

“Продовжуємо координацію позицій, щоб наблизити сталий і справедливий мир для України. Війну, яку розпочала Росія, необхідно зупинити. Принцип Президента Трампа “мир завдяки силі” – саме той підхід, який може вплинути на агресора”, – зазначив Андрій Єрмак.

Він подякував усім партнерам за послідовну підтримку та конструктивну роботу, наголосивши, що Україна продовжує рухатися вперед у питаннях зміцнення безпеки та міжнародної координації.

Нагадаємо, європейські лідери, які візьмуть участь у саміті “Коаліції охочих”, зателефонують президентові США Дональду Трампу. В розмові візьме участь Володимир Зеленський.

Дата публікації
Кількість переглядів
129
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie