Гарантії безпеки та тиск на Кремль: Єрмак розповів, що обговорюють союзники у Парижі

Зустріч у Парижі / © Міністерство закордонних справ України

Реклама

В Парижі Андрій Єрмак та Секретар РНБО Рустем Умєров зустрілися з представниками США, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії для практичної реалізації гарантій безпеки для України, посилення санкцій проти Росії та повернення українських полонених і дітей, викрадених Росією.

Про це повідомив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Головним питанням зустрічі стала практична реалізація домовленостей лідерів держав щодо гарантій безпеки для України. Вони мають забезпечувати захист у повітрі, на морі, на землі та у кіберпросторі. Також учасники обговорили посилення санкцій проти Росії, повернення українських полонених та дітей, викрадених росією.

Реклама

“Продовжуємо координацію позицій, щоб наблизити сталий і справедливий мир для України. Війну, яку розпочала Росія, необхідно зупинити. Принцип Президента Трампа “мир завдяки силі” – саме той підхід, який може вплинути на агресора”, – зазначив Андрій Єрмак.

Він подякував усім партнерам за послідовну підтримку та конструктивну роботу, наголосивши, що Україна продовжує рухатися вперед у питаннях зміцнення безпеки та міжнародної координації.

Нагадаємо, європейські лідери, які візьмуть участь у саміті “Коаліції охочих”, зателефонують президентові США Дональду Трампу. В розмові візьме участь Володимир Зеленський.