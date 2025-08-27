Гарантії безпеки та зустріч із Путіним: про що говоритиме Віткофф з українською делегацією

Стів Віткофф / © Associated Press

На зустрічі спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа з українською делегацією, яка відбудеться цього тижня в Нью-Йорку, буде обговорено гарантії безпеки для України та підготовку до зустрічі президента Зеленського з президентом держави-агресорки Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнане джерело.

За інформацією видання, до складу української делегації увійдуть керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

Співрозмовник Bloomberg повідомив, що порядок денний під час візиту представників України буде зосереджений на гарантіях безпеки та майбутній двосторонній зустрічі між Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

У виданні нагадали, що у своєму вечірньому відеозверненні у вівторок, 26 серпня, Зеленський оголосив, що Україна розпочне нові дипломатичні зусилля, щоб зв’язатися з країнами, які потенційно можуть провести мирні переговори з Росією.

За словами українського президента, це може бути Туреччина, країни Перської затоки або деякі європейські країни. Того ж дня Єрмак та Умєров відвідали Катар.

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп наполягає на швидкій угоді між Києвом та Москвою щодо припинення війни. При цьому партнери України зосереджуються на визначенні гарантій безпеки, які вони можуть надати, щоб забезпечити виконання будь-якої угоди, досягнутої з Путіним.

Білий дім раніше заявив, що, на його думку, Путін погодився зустрітися із Зеленським, і що планування зустрічі триває, хоча Кремль не підтвердив жодних таких зобов’язань.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров минулого тижня в інтерв’ю NBC заявив, що зустріч Путіна і Зеленського може відбутися тоді, коли буде складено порядок денний такого саміту. «Цей порядок денний взагалі не готовий», — наголосив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що не хотів би бути присутнім на першій зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним, зазначивши, що президенти України та Росії «не дуже добре між собою ладнають».

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що питання завершення війни має вирішуватися на рівні лідерів України та РФ. Утім, росіяни роблять усе, щоб такі переговори не відбулися.