Джаред Кушнер / © Associated Press

Реклама

Готовність президента США Дональда Трампа розглянути для України гарантії безпеки за зразком 5-ї статті НАТО є одним із ключових чинників для досягнення тривалого миру.

Про це заявив спецпосланець американського президента Джаред Кушнер у соцмережі X.

Реклама

За словами Кушнера, готовність Росії обговорювати такі гарантії є важливим кроком у переговорному процесі та може свідчити про серйозність її намірів щодо припинення війни.

Реклама

Він погодився з президентом України Володимиром Зеленським, що майбутні безпекові зобов’язання мають бути не формальними обіцянками, а конкретними, надійними та належним чином задокументованими домовленостями. Саме над їхнім опрацюванням Кушнер працює разом зі спеціальним представником президента США з питань мирних місій (SEPeaceMissions).

Представник Вашингтона зауважив, що йдеться про одні з найсерйозніших зобов’язань, які Сполучені Штати можуть взяти на себе. Тому їх потрібно ретельно опрацювати. Остаточне рішення залишатиметься за Трампом, який має діяти відповідно до конституційних процедур і за участю Конгресу.

«Він піде на такий крок лише в тому випадку, якщо вважатиме, що це чітко відповідає національним інтересам Америки, а ширші домовленості у сфері безпеки зроблять вкрай малоймовірним те, що ці гарантії коли-небудь доведеться застосовувати», — пояснив Кушнер.

Водночас спецпосланець наголосив, що домовленості про безпеку України не можна розглядати окремо від загальної системи безпеки Європи після завершення війни. За його словами, майбутня архітектура має передбачати постійні канали консультацій і кризового зв’язку, військове розмежування та більшу прозорість, а також взаємні кроки для зниження напруженості й механізми перевірки виконання зобов’язань.

Реклама

Мета переговорів, як пояснив Кушнер, — сформувати баланс, за якого Україна матиме надійний захист, Росія буде впевнена, що НАТО не прагне конфронтації, а Альянс та його партнери матимуть гарантії поваги Москви до суверенітету сусідніх держав.

Окрему увагу американський представник приділив економічному майбутньому України. Він переконаний, що безпекові гарантії мають супроводжуватися довгостроковою програмою відновлення та розвитку, а також реформами, які зміцнять державні інституції й економічну самостійність країни.

За його словами, масштабна фінансова підтримка з боку США та Європи повинна поєднуватися з готовністю самої України працювати над власним успіхом.

У найближчі тижні американська сторона планує провести закриті переговори та багатосторонні консультації за участю України, європейських партнерів і Росії. Їхнє завдання — виробити спільне бачення майбутньої системи безпеки.

Реклама

Кушнер визнав, що наразі остаточних домовленостей немає. Однак сам факт готовності сторін обговорювати ці питання, на його думку, створює можливість зупинити кровопролиття та спрямувати ресурси, які нині витрачаються на війну, на економіку, інфраструктуру й зниження вартості енергоносіїв.

Раніше повідомлялося, що деякі європейські країни почали з обережним оптимізмом оцінювати позицію адміністрації президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.

Ми раніше інформували, що Дональд Трамп викликав хвилю критики серед британських політиків, які раніше підтримували його, після його допису про «дружбу» з Путіним.

Новини партнерів