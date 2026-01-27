Зеленський на Донбасі / © Офіс президента України

Сполучені Штати висунули умову для надання безпекових гарантій: Київ має погодитися на виведення сил із неокупованих Росією території Донбасу.

Про це пише видання Financial Times.

Вісім джерел, знайомих із переговорами, розповіли, що адміністрація Трампа натякнула Києву, що йому потрібно буде погодитися на мирну угоду, яка передбачає відмову від східного регіону Донбасу.

Вашингтон також зазначив, що може запропонувати Україні більше озброєння для зміцнення її армії після війни, якщо Київ погодиться.

Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі заявила, що це неправда.

«Єдина роль США в миротворчому процесі полягає в тому, щоб об’єднати обидві сторони для укладення угоди», — зазначила вона.

Офіс Президента України на коментар не відповів.

Нагадаємо, колишній радник міністра оборони Німеччини, експерт Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланге в інтерв’ю ТСН.ua заявив, що все вказує на те, що президент США Дональд Трамп пообіцяв кремлівському диктатору Путіну Донбас.

