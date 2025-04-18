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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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297
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2 хв

Гарантії безпеки від Британії та Франції — це ілюзії: польський експерт

Історія доводить: Лондон і Париж не захищатимуть Україну, вважає Кульпа. Рішення — в оборонному альянсі з регіональними союзниками.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Пьотр Кульпа

Пьотр Кульпа / © Скриншот з відео програми «Тема з Мосейчук»

Велика Британія та Франція не дадуть гарантії безпеки Україні. Адже історія свідчить, що для Лондона та Парижа ніколи суверенітет України, Польщі, балтійських країн не був пріоритетом.

Таку думку у програмі «Тема з Мосейчук» висловив голова правління Республіканського фонду України, колишній секретар польської делегації у Парламентській асамблеї НАТО Пьотр Кульпа.

Кульпа зазначив, що у Європі зараз є дві концепції безпеки, і пояснив їхню суть.

«Перша: Париж-Лондон — дві ядерні країни, які хочуть привілеї на континенті за те, що вони обіцятимуть Європі ядерну „парасольку“. Друга модель — це те, що проводить Німеччина під егідою ЄС: армія — 800 мільярдів, будемо міняти підприємства „Фольксвагена“ на озброєння, що підтримуватиме оборону свого ВПК, годувати великими грошима економіку», — розповів експерт.

Він також зазначив, що є третій вихід — «вихід військових замовлень України та союз країн, які поділяють спільні цінності та ризики». За словами Кульпи, Скандинавія, Балтія, Польща, Україна, Туреччина — це природні геополітичні союзники.

«І лінія між Північною Норвегією та Південною Україною — це 3,5 тисячі кілометрів. Якщо буде солідарність цих партнерів — Росія ніколи не матиме потенціалу вдарити в одній точці, щоб не отримати відповідь в іншій… Ми самі собі в стані гарантувати безпеку», — висловив переконання екссекретар польської делегації в ПА НАТО.

Він також впевнений, що Британія та Франція не стануть гарантами безпеки.

«Будь-які ілюзії, що Лондон, Париж нададуть нам безпеку, — історія цього не підтверджує. Тому що для Лондона та Парижа — ніколи суверенітет України, Польщі, балтійських країн не був для них пріоритетом», — сказав Кульпа.

До слова, напередодні у Парижі представники України зустрілися з представниками держав-членів «коаліції охочих», зокрема Франції, Німеччини та Великої Британії, а також з делегатами зі США. Йшлося про припинення вогню та гарантії безпеки. Там було домовлено про проведення нового раунду перемовин за підсумками першої зустрічі у такому форматі.

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