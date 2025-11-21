Гарантії безпеки за зразком НАТО: Axios довідалось, як США й Європа мають обороняти Україну

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Мирний план, розроблений президентом США Дональдом Трампом для України включає гарантії безпеки, змодельовані за зразком статті 5 НАТО. Вона зобов'язує Штати та союзників з Європи розглядати напад на Україну як напад на всю «трансатлантичну спільноту».

Про це стало відомо з проєкту документа, який отримало видання Axios.

“План Трампа вимагає болісних поступок від України, але він також містить безпрецедентну обіцянку. Головною метою президента Володимира Зеленського на мирних переговорах є отримання надійних гарантій безпеки з боку США та Європи. Це перший випадок, коли Трамп готовий поставити їх на стіл переговорів”, - йдеться у статті.

Реклама

Зазначається, що у 28-пунктному плані, який міністр армії США Ден Дрісколл представив Зеленському просто сказано, що «Україна отримає надійні гарантії безпеки». Однак поряд із цим Вашингтон представив Києву ще один проєкт угоди.

У ньому йдеться, що будь-який майбутній «значний, навмисний та тривалий збройний напад» Росії на Україну «розглядатиметься як напад, що загрожує миру та безпеці трансатлантичної спільноти», і США та їхні союзники відреагують відповідно, зокрема за допомогою військової сили.

Зауважимо, у такому разі Вашингтон і європейські союзники зобов'язуються узгоджено реагувати, включно із застосуванням військової сили.

Гарантія безпеки діятиме протягом перших 10 років і може бути продовжена за взаємною згодою. Спільна моніторингова комісія під керівництвом європейських партнерів за участю США контролюватиме її дотримання.

Реклама

Документ містить рядки для підписів від України, США, ЄС, НАТО та Росії. Високопоставлений чиновник Білого дому заявив Axios, що РФ було проінформовано про проєкт, “але незрозуміло, чи зрештою знадобиться підпис Володимира Путіна”.

Високопосадовець з адміністрації США та інше джерело, яке безпосередньо обізнане з ситуацією, підтвердили легітимність документа. Зі слів співрозмовника, пропозицію доведеться обговорити з європейськими партнерами, і вона все ще може бути змінена.

“Чиновник заявив, що адміністрація Трампа розглядає запропоновані гарантії безпеки як «велику перемогу» для Зеленського та для довгострокової безпеки України”, - пише Axios.

Наголошується, що представник Трампа Стів Віткофф минулими вихідними обговорив ці пропоновані гарантії безпеки з секретарем РНБО України Рустемом Умеровим, а в четвер документ передали Зеленському в письмовому вигляді.

Реклама

Водночас план може викликати негативну реакцію Трампа з боку його союзників за програмою "Америка насамперед", оскільки фактично зобов'яже американські військові захищати Україну в разі нової війни, акцентує Axios.

Нагадаємо, днями видання NBC News із посиланням на високопосадовця адміністрації Білого дому повідомило, що Дональд Трамп схвалив 28-пунктний план миру між Росією та Україною. Документ чиновники розробляли кілька тижнів у консультаціях з російським спецпосланцем Кирилом Дмитрієвим та окремими українськими представниками.

Вчора стало відомо, що Зеленський отримав від США проєкт мирного плану. Офіс президента підтвердив, що Україна підтримує всі змістовні пропозиції, здатні наблизити справжній мир, і готова до конструктивної роботи з американською стороною.

Тим часом Аxios з посиланням на джерела заявило, що президент України погодився на переговори щодо "мирного плану". Рішення було ухвалено попри те, що документ може вимагати від Києва значних територіальних поступок, включно з передаванням Росії територій, які наразі перебувають під українським контролем.

Реклама