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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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На Банковій триває вирішальний вечір: в ОП готують офіційну заяву

Радник Зеленського анонсував важливі рішення на тлі чуток про кадрові зміни.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
1 коментар
«Триває фактично вирішальна зустріч»: в ОП анонсували важливі рішення на тлі чуток про кадрові зміни

«Триває фактично вирішальна зустріч»: в ОП анонсували важливі рішення на тлі чуток про кадрові зміни / © УНІАН

Сьогодні ввечері, 21 липня, в Офісі президента України завершилася «одна майже вирішальна зустріч», і триває ще одна — теж «фактично вирішальна».

Про це заявив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

«Щойно завершилася одна майже вирішальна зустріч, зараз триває ще одна — вже фактично вирішальна. Після ухвалення рішень одразу буде офіційна комунікація», — заявив Литвин.

Очевидно, радник Зеленського натякнув на можливі кадрові зміни, зокрема — головкома ЗСУ.

Зауважимо, що вчора Дмитро Литвин закликав не очікувати термінових кадрових рішень і призначень у ЗСУ.

Сьогодні вранці в Офісі президента не підтвердили підготовку відставки Олександра Сирського, але заявили, що глава держави прагне підвищити ефективність командування ЗСУ.

Раніше головком ЗСУ Олександр Сирський розповів, як ставиться до протестів, на яких вимагають його звільнити.

Нагадаємо, голова ОП Кирило Буданов заявив, що позицію суспільства щодо кадрової ситуації почули, а відповідні рішення ухвалюють фахово та в інтересах держави.

Коментарі (1)
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ziz289
20:54, 2026.07.21
Що зе звільниться ?
Дата публікації
Кількість переглядів
2329
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