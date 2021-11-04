Харківський нардеп Бакумов пішов з посади у парламенті: подробиці засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності

Харківський народний депутат Олександр Бакумов склав із себе повноваження голови підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності.

У Харкові народним депутатом від партії "Слуга народу" Олександра Бакумова обрали у 173-му мажоритарному окрузі.

Як передає Depo.Харків, учора, 3 листопада, відбулося засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності, під час якого голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності Олександр Бакумов попросив депутатів задовольнити його заяву про складання повноважень голови підкомітету.

Голова Комітету Сергій Йонушас запропонував депутатам перенести на наступний тиждень розгляд цієї заяви: "Я хотів би звернутися до пана Бакумова з проханням, щоб ми розглянули заяву наступного тижня. Ми зможемо підготуватися за цей тиждень, як ми працюватимемо далі". Незважаючи на це, депутати включили до порядку денного питання про заяву Бакумова та розглянули його.

На підтримку Бакумова висловилася низка членів Комітету. Зокрема заступник голови комітету Максим Павлюк попросив Бакумова відкликати свою заяву, а колег по комітету не підтримувати її. "З упевненістю можу сказати, що це абсолютно професійна людина. Чесно, з усією повагою до всіх членів комітету можу сказати, що не знаю того депутата, який зміг би очолити замість Олександра напрям роботи, який він проводив. Тому прошу Олександра відкликати цю заяву, колег не підтримувати. Також можу сказати, що боюсь, що Комітет може лягти, якщо не буде пана Олександра на цій посаді".

Своєю чергою член комітету Юлія Яцик звернула увагу на організацію роботи Комітету та ставлення Йонушаса до членів Комітету.

"Всі якось егоїстично підходять до цього питання: хто працюватиме, хто потягне великий шмат роботи. Але ж цінувати людей потрібно тоді, коли вони це роблять. І важливо ставитися до людей, які тягнуть великий шмат роботи на Комітеті. Потрібно саме в цей момент, а не постфактум, коли, виявивши якесь зневажливе ставлення, людина ухвалює для себе рішення, я категорично проти того, щоб Олександр пішов з посади голови підкомітету, але я по-людськи розумію, що є елементарні питання поваги, — сказала вона. — Сергій, (голова комітету Сергій Йонушас – ред.), це вам на майбутнє такий дзвінок, чи зможете організувати нормально роботу Комітету, щоб люди хотіли вас підтримувати і боялися вас підвести?

Низка членів комітету звернули увагу на професійну роботу Бакумова, проте висловилися за якнайшвидший розгляд заяви.

Наприкінці розгляду питання слово взяв Бакумов. Нардеп підбив статистичні підсумки роботи підкомітету під його головуванням та попросив колег звільнити його з посади голови. "Це не емоційне рішення. Головне – це гідність та професіоналізм. Якщо ми ці два критерії оцінюємо, якщо ми їх ставимо у пріоритет, то моє не те, що право, а мій обов'язок написати таку заяву та попросити вас, будь ласка, відпустіть мене. А я вам гарантую, що всі свої обов'язки, які я взяв на себе щодо опрацювання законопроєктів, мною будуть гідно продовжені на звичайній посаді члена комітету".

Після виступу Бакумова відбулося голосування. 14 членів Комітету з правоохоронної діяльності проголосували за задоволення заяви Бакумова щодо складання повноважень голови підкомітету. "Рішення ухвалене", — підсумував Йонушас.

Довідка. Олександр Бакумов народився 25 квітня 1989 року у Харкові. Був головою поліцейської комісії Головного управління Національної поліції Харківської області від представників громадськості. 2015 року брав участь в АТО у складі Прикордонних військ України, звання – капітан. Народний депутат від партії "Слуга народу" (мажоритарний округ №173 у Харківській області). До обрання до парламенту працював проректором Харківського національного університету внутрішніх справ.

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