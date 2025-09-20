Гарвардський історик Сергій Плохій підтримав ідею НБУ про відродження шагу

Реклама

На його думку, український шаг має повернутись в обіг замість монети «копійка», яка має російське коріння.

Сергій Плохій — професор української історії, ексдиректор Українського наукового інституту Гарвардського університету. Нещодавно професор Плохій відвідав Національний банк та Музей грошей, а також висловив однозначну підтримку ініціативі голови НБУ Андрія Пишного щодо повернення в обіг українського шагу. На переконання Сергія Плохія, питання заміни копійки на шаг має глибоке значення для ідентичності та демонструє, як росія століттями нав’язувала українцям чужі символи й цінності.

Голова НБУ Андрій Пишний наголосив, що наразі йдеться не просто про реформу грошей, а про історичну справедливість і деокупацію грошового обігу. Копійка, яка з’явилася в Україні разом із царськими військами у XVII столітті, стала символом «русского мира». Витіснити її та відродити шаг — означає зміцнити українську суб’єктність і поставити захист від майбутніх маніпуляцій, вважає очільник Національного банку.

Реклама

«Для мене відродження шагу — це не лише історія про завершення грошової реформи. Це про повернення української суб’єктності, про броню проти маніпуляцій і про зміцнення нашого власного “я”», — зауважив голова НБУ Андрій Пишний.

Нагадаємо, Сергій Плохій — професор української історії, ексдиректор Українського наукового інституту Гарвардського університету, що викладав у Канаді, де був заступником директора Центру українських історичних досліджень ім. Петра Яцика та заснував дослідницьку програму «Релігія та культура» Канадського інституту українських студій. Він є автором понад десяти книжок з історії України та Східної Європи.

Раніше повідомлялось, що в Україні можуть замінити назву розмінної монети "копійка" на "шаг". Це рішення залежить від парламенту та від політичної волі, зауважили в Національному банку.