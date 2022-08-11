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"Хай росіяни йдуть геть": Данілов відкинув можливість розміщення миротворців на ЗАЕС

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"Хай росіяни йдуть геть": Данілов відкинув можливість розміщення миротворців на ЗАЕС

Фото: commons.wikimedia.org

Секретар РНБО України Олексій Данілов виступив проти розміщення миротворчої місії на Запорізькій АЕС.

Натомість він заявив, що росіяни мають забрати свої війська та піти геть з України.

Про Данілов сказав в ефірі "Радіо НВ".

"Які миротворці? Це наша територія. Хай росіяни забирають свої війська та йдуть геть. Оце те, що має вимагати весь світ", – заявив секретар РНБО.

Він додав – якщо Україна потакатиме терористам, то не знати, що далі у світі може відбуватися.

Нагадаємо, напередодні президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів, що Запорізьку АЕС планувалося передати під контроль миротворчого контингенту, який би стежив за безпековою ситуацію на атомному об’єкті.

Зауважимо, що 11 серпня у Держдепартаменті США заявили, що вони підтримують ініціативу щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4238
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