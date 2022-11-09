Хай шукає адвоката: в ОП відреагували на візит Пєскова до Луганська

Подоляк запевнив, що Пєскова та інших офіційних осіб РФ буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відвідав окупований Луганськ, де зустрічався з місцевими колаборантами та пропагандистами

Про це повідомили росЗМІ.

"Пєсков відвідав Луганськ, де проводив навчання для "прес-служб" та "ЗМІ", — йдеться в повідомленні.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі "LIGA.net" запевнив, що Пєскова буде притягнуто до кримінальної відповідальності, зокрема і за незаконний перетин кордону.

Подоляк нагадав, що незаконне перетинання міжнародно визнаних кордонів України, скоєний умисно, з низкою обтяжливих факторів, передбачає кримінальну відповідальність.

"Відвідини суб‘єктом Пєсковим Луганська чи будь-яких інших окупованих міст України варто розглядати виключно через призму Кримінального кодексу. Подальша розмова проста: підозра – запобіжний захід – міжнародний розшук – обвинувальний акт – суд – вирок", — зазначив радник ОП.

Він порадив Пєскову і іншим офіційним особам РФ вже починати шукати адвоката та готуватися для надання свідчень.

"Потрібно повертати світ до міжнародного права, а не робити акценти на фейкових політичних складових", — підсумував Подоляк.

Раніше Дмитро Пєсков анонсував поїздку Путіна на окупований Донбас.

Контрнаступ на Луганщині

Нагадаємо, у Луганській області в полон українським військовим здався 21 мобілізований росіянин. Загарбники з Москви та Московської області скаржилися, що командування їх кинуло, а свої ж війська обстрілювали.

Голоа ОВА Сергій Гайдай розповідав, що на Луганщині мобілізовані "зеки" крадуть зброю у "своїх" і тікають геть з поля бою. Також окупанти не забирають тіла "мобіків" з полів та підриваються на своїх же мінах