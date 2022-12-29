"Хай собі гуляє": Єрмак розповів про цікавий діалог між Джонсоном та керівником охорони Зеленського

Начальник Служби безпеки президента України – з гумором відреагував на неочікувану і доволі ризиковану пропозицію Джонсона прогулятися Києвом.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів цікаву історію прогулянки тодішнього прем'єра Британії Бориса Джонсона і президента Володимира Зеленського Києвом під час візиту британського гостя до України у квітні цього року.

Про це Єрмак сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

За його словами, Максим Донець – начальник Служби безпеки президента України – з гумором відреагував на неочікувану і доволі ризиковану пропозицію тодішнього британського прем'єра.

"Коли був Борис Джонсон і була зустріч, під кінець зустрічі Борис Джонсон говорить: "Я би хотів пройтися". Володимир Олександрович повернувся до голови безпеки і говорить, що пан Джонсон хотів би прогулятися Києвом. І голова охорони відповів: "Ну нехай пан Джонсон і гуляє". Це переклали. А в Бориса Джонсона гарне почуття гумору, він все зрозумів", – пригадав керівник ОП.