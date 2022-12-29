Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Хай собі гуляє": Єрмак розповів про цікавий діалог між Джонсоном та керівником охорони Зеленського

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
3079
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Хай собі гуляє": Єрмак розповів про цікавий діалог між Джонсоном та керівником охорони Зеленського

Скриншот з відео

Начальник Служби безпеки президента України – з гумором відреагував на неочікувану і доволі ризиковану пропозицію Джонсона прогулятися Києвом.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів цікаву історію прогулянки тодішнього прем'єра Британії Бориса Джонсона і президента Володимира Зеленського Києвом під час візиту британського гостя до України у квітні цього року.

Про це Єрмак сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

За його словами, Максим Донець – начальник Служби безпеки президента України – з гумором відреагував на неочікувану і доволі ризиковану пропозицію тодішнього британського прем'єра.

"Коли був Борис Джонсон і була зустріч, під кінець зустрічі Борис Джонсон говорить: "Я би хотів пройтися". Володимир Олександрович повернувся до голови безпеки і говорить, що пан Джонсон хотів би прогулятися Києвом. І голова охорони відповів: "Ну нехай пан Джонсон і гуляє". Це переклали. А в Бориса Джонсона гарне почуття гумору, він все зрозумів", – пригадав керівник ОП.

Нагадаємо, що 9 квітня до Києва непередбачувано прибув прем'єр Британії Борис Джонсон. Тоді Зеленський із Джонсоном прогулялися центром столиці, чим привернули увагу киян.

Загалом під час своєї каденції Борис Джонсон здійснив чотири візити до України. Три з них – після початку повномасштабного вторгнення РФ: 9 квітня, 17 червня і 24 серпня.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
3079
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація