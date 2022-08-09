Хай живуть у своєму світі: Зеленський закликав Захід закрити кордони для росіян

Країнам Заходу слід заборонити в’їзд громадянам Російської Федерації.
Президент Володимир Зеленський вважає, що обмеження має стосуватися всіх росіян. Навіть так званих "хороших", які залишили державу-терористку через незгоду з політикою диктатора Володимира Путіна.
"Якими б не були росіяни... нехай їдуть до Росії. Тоді вони зрозуміють. Вони скажуть, що ця війна не має до них жодного стосунку і що все населення не може нести відповідальність, чи не так? Може", - наголосив Зеленський.
Глава держави зауважує: громадяни РФ обрали ту владу, яка у результаті розв'язала війну проти України, але навіть зараз вони не борються проти цього уряду і не чинять на нього тиску.
"Хіба ви не хочете цієї ізоляції? Ви кажете всьому світу, що він повинен жити за вашими правилами. Тоді йдіть і живіть там (у РФ – Ред.). Це єдиний спосіб вплинути на Путіна", – звернувся Зеленський до росіян.
Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк наголошує, що проміжних варіантів у війні, яку розпочала Росія на чолі з диктатором Путіним, Україна не розглядає. Оскільки у результаті це призведе до безкінечної війни. Російська Федерація щодо України не зупиниться. Окупанти будуть постійно йти далі.
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