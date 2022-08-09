Хай живуть у своєму світі: Зеленський закликав Захід закрити кордони для росіян

Таку думку Зеленський висловив в інтерв'ю The Washington Post. За його словами, найважливіші санкції - це закриття кордонів. Оскільки, "росіяни відбирають чужу землю", а тому повинні "жити у своєму світі, поки не змінять свою філософію". Президент наголосив, що не згодний з критиками, які виступають проти заборони в'їзду до західних країн для тих росіян, що виступають проти Кремля.

"Якими б не були росіяни... нехай їдуть до Росії. Тоді вони зрозуміють. Вони скажуть, що ця війна не має до них жодного стосунку і що все населення не може нести відповідальність, чи не так? Може", - наголосив Зеленський.

Глава держави зауважує: громадяни РФ обрали ту владу, яка у результаті розв'язала війну проти України, але навіть зараз вони не борються проти цього уряду і не чинять на нього тиску.

"Хіба ви не хочете цієї ізоляції? Ви кажете всьому світу, що він повинен жити за вашими правилами. Тоді йдіть і живіть там (у РФ – Ред.). Це єдиний спосіб вплинути на Путіна", – звернувся Зеленський до росіян.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк наголошує, що проміжних варіантів у війні, яку розпочала Росія на чолі з диктатором Путіним, Україна не розглядає. Оскільки у результаті це призведе до безкінечної війни. Російська Федерація щодо України не зупиниться. Окупанти будуть постійно йти далі.

Читайте також: