Гегсет оголосив про трансформацію Альянсу в "НАТО 3.0": що це означає

Міністр оборони США Піт Гегсет / © Associated Press

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Очільник Пентагону Піт Гегсет виступив із жорсткою критикою на адресу союзників по НАТО та оголосив про шестимісячний перегляд присутності американських військ у Європі. За його словами, подальші рішення залежатимуть від того, наскільки оперативно європейські країни візьмуть на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

Про це пише AP.

«Це буде справжній перегляд. Його мета — переконатися, що НАТО швидко й незворотно рухається до того, щоб Європа взяла на себе провідну роль і основну відповідальність за оборону Європи«, — заявив Гегсет своїм колегам по НАТО у Брюсселі.

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Міністр оборони США також гостро розкритикував європейських партнерів за відмову надати американським силам доступ до баз у Європі для завдавання ударів по Ірану, назвавши таке рішення «ганебним».

«Ці союзники поставили під загрозу синів і доньок Америки, наших синів і доньок, відмовивши їм у передбачуваному доступі, базуванні та праві на проліт, які взагалі не мали б ставитися під сумнів», — наголосив він.

На початку зустрічі Гегсет також торкнувся тем міграції та гендерної політики в Європі, висловившись у доволі різкій формі. Його риторика багато в чому нагадувала заяви віцепрезидента США Джей Ді Венса, зроблені в лютому минулого року, які тоді викликали значний резонанс серед європейських союзників.

«Замість танків, винищувачів і систем протиповітряної оборони акцент робився на гендерній рівності, зміні клімату та оборонній економії. Кордони Європи були широко відкриті, соціальні держави розширювалися, оборонні бюджети стрімко скорочувалися. Разом із вірою Європи в саму себе та свою цивілізацію», — сказав Гегсет.

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Втім, ці оцінки не повністю відповідають нинішній ситуації в Європі. Союзники по НАТО разом із Канадою останніми роками суттєво збільшили оборонні витрати та активізували розбудову власних збройних сил. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у четвер заявив, що торік витрати на оборону зросли на 90 млрд дол., що на 20% перевищує показник 2024 року. Крім того, хоча понад 10 років тому Європа прийняла значну кількість мігрантів та шукачів притулку, відтоді більшість держав значно посилили контроль над своїми кордонами.

Адміністрація президента США, за словами Гегсета, нині намагається реформувати 32-державний Альянс, трансформувавши його у «НАТО 3.0», яке буде здатне ефективно стримувати будь-які потенційні загрози.

Його заява пролунала на тлі нещодавнього повідомлення США союзникам про припинення постачання певних військових кораблів і літаків у разі атаки на одного з членів Альянсу. Наразі європейські країни та Канада працюють над тим, щоб компенсувати ці можливі прогалини.

Водночас Вашингтон не планує виводити ядерне озброєння з Європи, яке залишається одним із ключових елементів системи стримування НАТО. На підтвердження цього Група ядерного планування Альянсу вперше за останні 19 років оприлюднила офіційну заяву після засідання в четвер. У документі наголошується, що «стратегічні ядерні сили Альянсу залишаються найвищою гарантією безпеки союзників і є основою архітектури розширеного стримування НАТО».

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Міністри також «погодилися продовжити посилення місії ядерного стримування НАТО шляхом модернізації ядерних можливостей Альянсу, зміцнення його потенціалу ядерного планування та адаптації для досягнення своїх безпекових інтересів».

Нагадаємо, адміністрація Трампа планує масово скоротити військову присутність США в Європі, перенаправляючи ресурси на Індо-Тихоокеанський регіон. За даними Bloomberg, Вашингтон вимагає від союзників по НАТО терміново провести інвентаризацію та заповнити утворені прогалини власними силами. Йдеться про можливе урізання на 30% стратегічних бомбардувальників, 50% військово-морських суден, 33% винищувачів та повне виведення розвідувальних і ударних безпілотників. Це питання обговорюється міністрами оборони Альянсу в Брюсселі та буде винесено на липневий саміт НАТО в Анкарі.

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