Гелікоптер із Трампом потрапив під лазерну "атаку": подробиці

Президент США Дональд Трамп виходить з гелікоптера / © Associated Press

У США заарештували чоловіка, підозрюваного у тому, що він світив лазерною указкою на Marine One — президентський гелікоптер із лідером країни Дональдом Трампом на борту. Про інцидент йдеться у кримінальній скарзі, поданій 22 вересня.

Про це повідомляє NBC News.

Подія сталася ввечері 20 вересня. Офіцер Секретної служби Дієго Сантьяго помітив на Конституцій-авеню, неподалік Еліпсу, напівоголеного чоловіка, який «розмовляв сам із собою та голосно поводився».

«Через відсутність освітлення на тротуарі офіцер Сантьяго посвітив на [підозрюваного] ліхтариком для подальшого спостереження. Підозрюваний тоді направив червоний лазерний промінь на обличчя офіцера Сантьяго, очевидно у відповідь. Червоний промінь влучив у його очі та на певний час дезорієнтував його», — зафіксовано у протоколі.

Згодом з’ясувалося, що чоловік — це Джейкоб Самуель Вінклер. Він «спрямував ту ж саму червону лазерну указку в напрямку Marine One та активував лазерний промінь», йдеться у скарзі.

За словами Сантьяго, ці дії становили «небезпеку для Marine One і всіх на борту», адже «створювали ризик тимчасової сліпоти та дезорієнтації пілотів, особливо під час польотів на малій висоті поблизу інших гелікоптерів (Поліції парків США, Корпусу морської піхоти США) та монумента Вашингтона. Це ставило Marine One під загрозу зіткнення в повітрі».

Правоохоронець затримав чоловіка, вилучив лазер і одягнув на затриманого кайданки.

Після арешту Вінклер «став на коліна і почав повторювати фрази на кшталт: „Я повинен вибачитися перед Дональдом Трампом“ та «Я вибачаюсь перед Дональдом Трампом». У чоловіка також знайшли ніж із лезом довжиною 7,5 см.

На допиті затриманий «зізнався, що направив червону лазерну указку на Marine One», пояснивши, що «не знав, що не можна наводити лазер на гелікоптер». Чоловік сказав, що направляє його на різні речі, наприклад, на дорожні знаки.

Згідно із законом, наведення лазера на літальні апарати у США є федеральним злочином, за який загрожує до п’яти років в’язниці та штраф у 250 тис. дол. Адвоката у Вінклера наразі немає.

