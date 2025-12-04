Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про негайне повернення депортованих українських дітей

Генасамблея ООН

На спеціальній надзвичайній сесії Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, що засуджує Росію за примусове переміщення та депортацію українських дітей і зобов’язує її повернути всіх неповнолітніх на батьківщину. Документ підтримала 91 країна-член ООН. Проти проголосували 12 держав, ще 57 утрималися, - пише Укрінформ.

Серед тих, хто виступив проти резолюції, – Росія, Білорусь, Буркіна-Фасо, Куба, Північна Корея, Іран, Нігер та Судан.

Документ вимагає від РФ «негайного, безпечного та безумовного повернення всіх українських дітей, які були примусово переміщені або депортовані», а також припинення будь-яких практик примусового переміщення, депортації, розлучення дітей з родинами, зміни їхнього статусу через громадянство, усиновлення чи влаштування у прийомні сім’ї. Окремо засуджується спроба РФ здійснювати ідеологічний вплив на українських дітей.

Генасамблея наголошує, що доля українських дітей, яких з 2014 року незаконно переміщували з тимчасово окупованих територій або депортували до РФ, викликає «глибоку стурбованість». У документі підкреслюється, що такі дії порушують Женевські конвенції, які забороняють індивідуальні та масові переміщення захищених осіб з окупованих територій.

Окремо держави-члени ООН засудили законодавчі та адміністративні рішення Росії після 2022 року, які спростили надання громадянства українським дітям, передусім сиротам.

Генасамблея також наголосила на необхідності притягнення до відповідальності всіх, хто причетний до цих злочинів, і підтримала міжнародні та державні зусилля, спрямовані на безпечне та безумовне повернення дітей і забезпечення їхньої реабілітації.

У резолюції згадується робота Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Генерального секретаря ООН закликали залучити свої «добрі послуги», зокрема через спецпредставника з питань дітей і збройних конфліктів, щоб отримати повну інформацію про місцеперебування та стан українських дітей і забезпечити доступ міжнародних гуманітарних та моніторингових організацій до них.

Нагадаємо, міжнародна спільнота отримала нові докази воєнних злочинів РФ. Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца повідомила на дебатах в ООН про жахливу загибель двох 16-річних підлітків із тимчасово окупованого Мелітополя.