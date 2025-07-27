Генерал Бен Ходжес / © Associated Press

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Колишній командувач Сухопутних військ США у Європі генерал Бен Ходжес заявив, що використання Заходом 300 мільярдів євро заморожених російських активів для підтримки України могло б суттєво змінити перебіг війни.

Про це він заявив в етері Еспресо.

Заморожені активи Росії в обсязі 300 мільярдів євро могли б радикально змінити ситуацію на фронті, якби країни Заходу використали їх для фінансування оборони України.

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Про це в етері Еспресо заявив колишній командувач Сухопутних військ США у Європі генерал Бен Ходжес в інтерв’ю ведучому програми «Студія Захід» Антону Борковському.

«Зараз надзвичайно важливо зосередитися на тому, щоб максимально ускладнити, а за можливості — повністю заблокувати експорт російської нафти через Балтійське та Чорне моря за допомогою так званого тіньового флоту», — наголосив Ходжес.

Він пояснив, що перекриття нафтових потоків, зокрема через правові механізми або удари по нафтопереробній інфраструктурі, стало б серйозним ударом по російській економіці.

«Без надходжень від експорту нафти Росія не зможе підтримувати свій військовий потенціал на нинішньому рівні», — підкреслив генерал.

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Ходжес також зазначив, що економіка РФ вже перебуває у штучному стані, і її слабкість визнають навіть самі російські чиновники.

«Якби західні країни, зокрема США, використали 300 мільярдів євро заморожених російських активів для фінансування оборони України, це кардинально змінило б хід війни. Це був би чіткий сигнал Росії про те, що Захід справді налаштований серйозно», — зазначив він.

На думку генерала, наразі диктатор Путін усе ще сумнівається в рішучості західних союзників, а отже — вважає, що може діяти безкарно.

Раніше повідомлялося, що після завершення 50-денного терміну, який Дональд Трамп нібито дав Путіну, США будуть змушені ухвалювати нові рішення щодо військової допомоги Україні.

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Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський наголошує, що українські військові є «зброєю, яка захищає всіх», і попросить ЄС фінансувати їхні зарплати.