Генерал СБУ Дука назвав своє затримання помстою директора НАБУ

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Про це він заявив під час судового засідання ВАКС.

«Моє затримання — це помста директора НАБУ за оголошення йому підозри і за те, що минулого року у працівників НАБУ були обшуки», — сказав Дука.

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Він заявив про свою готовність співпрацювати зі слідством, наголосивши, що 26 років перебуває на службі, від початку повномасштабної війни не виїжджав за кордон і не збирається тікати з України.

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Окремо генерал прокоментував питання застави, яку прокурор САП просить визначити у розмірі 100 млн грн. Дука заявив, що не має можливості сплатити таку суму. Крім того, він сумнівається, що банки пропускатимуть платежі на його заставу.

Генерал також пояснив обставини обшуків у нього вдома, які слідство розцінює як перешкоджання діям НАБУ.

За його словами, близько 5:20 співробітники Бюро перелізли через паркан його домоволодіння, після чого спрацювала охоронна система «Периметр». Охорону об’єкта забезпечували військовослужбовці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ.

«Ніхто не знав, що це НАБУ. Лише через годину це з’ясувалося», — сказав Дука.

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Він додав, що відкликати підрозділ «Альфа» міг лише голова СБУ.

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